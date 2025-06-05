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    Гвардиола отказался называть себя «особенным»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает себя «особенным» из-за большого количества выигранных трофеев.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Победители скучны. Приятно видеть проигравших. Вот когда ты действительно учишься. Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я чувствую, что особенным является врач, который спасает жизни. Люди, которые изобрели пенициллин. Это гении. Я? Гений? Да бросьте», — цитирует слова Гвардиолы Reuters.

    Гвардиола является трехкратным обладателем Лиги чемпионов (с «Барселоной» в 2009 и 2011-м годах, с «Манчестер Сити» — в 2023-м году), четырехкратным победителем Клубного чемпионата мира (дважды с «Барселоной» и по разу с «Баварией» и «Манчестер Сити»), а также специалист выиграл множество внутренних трофеев в Испании, Германии и Англии.

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