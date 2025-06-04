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    Мартинес: Немцы будут фаворитами, они играют дома

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями о предстоящей встрече против команды Германии в рамках полуфинала Лиги Наций.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Мы уважаем сборную Германии. Немцы играют дома, это хозяева. Но если ты хочешь добиться чего-то особенного, а Португалия уже выигрывала Лигу наций, то встреча с командой, которая будет фаворитом, необходима. А немцы будут фаворитами, поскольку играют дома, перед своими болельщиками. Мы хотим быть на этом уровне и постараемся получить удовольствие от предстоящего полуфинала», — цитирует слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

    Португалия выиграла Лигу наций в 2019-м году, обыграв в финале Нидерланды со счетом 1:0. Для Германии это первый полуфинал в истории турнира.

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