Мартинес: Немцы будут фаворитами, они играют дома

Главный тренер сборнойподелился мыслями о предстоящей встрече против командыв рамках полуфинала Лиги Наций.

«Мы уважаем сборную Германии. Немцы играют дома, это хозяева. Но если ты хочешь добиться чего-то особенного, а Португалия уже выигрывала Лигу наций, то встреча с командой, которая будет фаворитом, необходима. А немцы будут фаворитами, поскольку играют дома, перед своими болельщиками. Мы хотим быть на этом уровне и постараемся получить удовольствие от предстоящего полуфинала», — цитирует слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португалия выиграла Лигу наций в 2019-м году, обыграв в финале Нидерланды со счетом 1:0. Для Германии это первый полуфинал в истории турнира.