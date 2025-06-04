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    Черданцев: ЦСКА угадал с тренером

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    Георгий Черданцев оценил качество футбола в финале Кубка России. ЦСКА встречался с «Ростовом». Армейцы одолели соперника в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 0:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Какие впечатления от Суперфинала Кубка России? Не могу сказать, что финал Кубка меня впечатлил. Была игра на результат, честно говоря, ждал большего. При такой аудитории, много народу, хорошая погода. Трансляция была лучше, чем футбол.

    ЦСКА именно по весне был командой, которая выделялась по‑тренерски. Ну и плюс титул. Думаю, что ЦСКА повезло с Николичем, они угадали с тренером.

    У этой команды отличные перспективы на следующий сезон. Многое будет зависеть от состава, от того, останется ли тот же Пьянич.

    Есть масса вопросов, на которые нет ответов. Но то, что это тренерская команда, — вопросов никаких нет. Плюс титул — можно однозначно говорить об успешном сезоне ЦСКА.

    "Ростов" тоже молодцы. Потеряв главного тренера, дойти до финала Кубка в таком сложном турнире с непростой логистикой — молодцом.

    Там много российских игроков, которые выделялись в этом сезоне. Много молодых ребят, которые себя классно проявляли», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

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