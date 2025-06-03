Бруну Фернандеш отказался переходить в «Аль-Хиляль»

Капитан «Манчестер Юнайтед»отверг предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Несмотря на привлекательные финансовые условия, полузащитник сборной Португалии принял решение остаться в Европе.

30-летний футболист намерен продолжать карьеру на высоком уровне и не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию этим летом, несмотря на активный интерес со стороны представителей Про-лиги.

Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года. В прошедшем сезоне он провел 57 матчей во всех турнирах, отметившись 19 голами и 19 результативными передачами.