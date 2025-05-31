Полузащитник «Торино» Риччи близок к переходу в «Милан»

Полузащитник «Торино»близок к переходу вэтим летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» уже добились значительного прогресса в переговорах с «Торино» о трансфере 23-летнего футболиста. Ранее клуб пытался подписать Риччи в январе, но получил отказ.

Сумма сделки составит около 25 млн евро, ещё от 5 до 7 млн евро предусмотрены в виде бонусов, включая премию за возвращение «Милана» в Лигу чемпионов.

Контракт с игроком был согласован еще в январе: соглашение рассчитано на 5 лет с зарплатой примерно 3 млн евро за сезон.

В сезоне 2024/25 Риччи провел 34 матча в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость примерно в 30 млн евро.