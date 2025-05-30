Официально: Хесус Вальехо покинул мадридский «Реал» после 10 лет в клубе

Мадридскийофициально объявил об уходе центрального защитника

«Реал благодарит Хесуса Вальехо за его профессионализм, преданность делу и работу, а также желает ему и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — говорится в заявлении клуба.

Хесус Вальехо присоединился к «Реалу» летом 2015 года. За время действия контракта он несколько раз уходил в аренду — в «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Гранаду». За основной состав «Реала» Вальехо провел 35 матчей во всех турнирах.

За время выступлений за «сливочных» защитник стал двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании.