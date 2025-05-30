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    Официально: Хесус Вальехо покинул мадридский «Реал» после 10 лет в клубе

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    Мадридский «Реал» официально объявил об уходе центрального защитника Хесуса Вальехо.

    Хесус Вальехо
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    Хесус Вальехо

    «Реал благодарит Хесуса Вальехо за его профессионализм, преданность делу и работу, а также желает ему и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — говорится в заявлении клуба.

    Хесус Вальехо присоединился к «Реалу» летом 2015 года. За время действия контракта он несколько раз уходил в аренду — в «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Гранаду». За основной состав «Реала» Вальехо провел 35 матчей во всех турнирах.

    За время выступлений за «сливочных» защитник стал двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании.

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