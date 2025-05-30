Тер Стеген может покинуть «Барселону»

Марк-Андре тер Стеген Фото: globallookpress.com
По данным As со ссылкой на RAC-1, президент каталонцев Жоан Лапорта намерен подписать вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию и сделать его основным в предстоящем сезоне.
Вторым же номером «Барселона» намерена использовать поляка Войцеха Щенсного, который отыграл большинство матчей в основе в конце этого сезона.
Таким образом, если трансфер Гарсии произойдет, тер Стеген станет ненужным «Барселоне» и клуб готов его продать. В составе каталонского клуба немецкий вратарь выступает с 2015 года, а этот сезон пропустил почти весь из-за тяжелой травмы колена.