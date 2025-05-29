«Тюмень» назвала имя нового главного тренера

С нового сезона главным тренером футбольного клубастанет

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Попков Фото: www.fc-tyumen.ru

«Специалист в прошлом сезоне был одним из помощников Игоря Меньщикова, который на днях после многолетней работы покинул сибирский коллектив. Сергею Николаевичу 61 год. Имеет высшую тренерскую лицензию PRO-УЕФА.

Работал совместно с Леонидом Слуцким, Олегом Долматовым, Андреем Чернышовым… Был наставником в чемпионатах трёх стран — Латвии, Казахстана и России. Неоднократно со своими командами занимал первые места», — написано в сообщении на официальном сайте «Тюмени».

Календарь и таблица ФНЛ

Прежним наставником был Игорь Меньшиков, под руководством которого команда вышла в Первую лигу, а через два сезона покинула ее, заняв 18-е место.