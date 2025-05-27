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    Тетрадзе заявил, что «Зениту» не помешает свежая кровь

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    Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе считает, что «Зениту» стоит освежить состав на следующий сезон.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «У "Зенита" есть своя философия. Если клуб в неё верит, он должен продолжать идти по ней. У "Барселоны" тоже был период, когда команда несколько лет не могла выиграть чемпионат, но философию никто не менял. "Зенит" шесть лет подряд становился чемпионом, поэтому ему не помешает свежая кровь, которая внесла бы коррективы в игру команды.

    Я прекрасно понимаю, что все хотят, чтобы в основной команде играли свои воспитанники. Но они должны соответствовать уровню этой команды и задачам клуба. На сегодняшний день воспитанники не в силах показать должный результат, отсюда столько легионеров. Но клубу надо приглашать ещё более сильных иностранцев, чтобы каждый внёс свою лепту в результаты команды», — сказал Тетрадзе Чемпионату.

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