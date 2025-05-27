Тетрадзе заявил, что «Зениту» не помешает свежая кровь

Главный тренерсчитает, чтостоит освежить состав на следующий сезон.

«У "Зенита" есть своя философия. Если клуб в неё верит, он должен продолжать идти по ней. У "Барселоны" тоже был период, когда команда несколько лет не могла выиграть чемпионат, но философию никто не менял. "Зенит" шесть лет подряд становился чемпионом, поэтому ему не помешает свежая кровь, которая внесла бы коррективы в игру команды.

Я прекрасно понимаю, что все хотят, чтобы в основной команде играли свои воспитанники. Но они должны соответствовать уровню этой команды и задачам клуба. На сегодняшний день воспитанники не в силах показать должный результат, отсюда столько легионеров. Но клубу надо приглашать ещё более сильных иностранцев, чтобы каждый внёс свою лепту в результаты команды», — сказал Тетрадзе Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» завершил сезон РПЛ 2024/2025 на 2-м месте в таблице с 66-ю очками в активе. Команде не хватило 1-го очка, чтобы догнать «Краснодар», который стал чемпионом России.