Де Лаурентис обратился к Конте

Президент «Наполи»выразил благодарность главному тренеруза вклад в успехи команды.

Скорее всего, вместо Конте новым наставником неаполитанского клуба станет Массимилиано Аллегри.

«Хочу обнять этого человека. Он пришёл в момент, когда клуб находился на грани краха, и мы вместе смогли стабилизировать ситуацию. В какой-то момент ему даже пришлось обходиться без Кварацхелии, но он доказал: не схемы решают, а понимание сути футбола.

Конте заслуживает аплодисментов — он привёл нас ко второму скудетто за три года», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Конте возглавил «Наполи» в 2024 году и сразу же привёл команду к чемпионству.