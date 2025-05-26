В предстоящем поединке перед гостями стоит задача победить. Если «Аль-Хиляль» потеряет очки, то команда Роналду выйдет на второе место и получит в Лигу чемпионов.
«Аль-Наср» давно не имел проблем с этим соперником. Клуб выиграл 4 последних поединка против «Аль-Фатеха».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 7.25 на победу «Аль-Фатеха», 1.31 на победу «Аль-Насра».
- Прогноз экспертов LiveSport: «Аль-Насру» пророчат уверенную победу над соперником.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» смотрите на LiveCup.Run.
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