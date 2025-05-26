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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    В 34-м туре саудовской Лиги Про «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях у «Аль-Фатеха». Матч стартует в 21:00 мск.

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    В предстоящем поединке перед гостями стоит задача победить. Если «Аль-Хиляль» потеряет очки, то команда Роналду выйдет на второе место и получит в Лигу чемпионов.

    «Аль-Наср» давно не имел проблем с этим соперником. Клуб выиграл 4 последних поединка против «Аль-Фатеха».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 7.25 на победу «Аль-Фатеха», 1.31 на победу «Аль-Насра».

    • Прогноз экспертов LiveSport: «Аль-Насру» пророчат уверенную победу над соперником.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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