В 34-м туре саудовской Лиги ПроКриштиану Роналду сыграет в гостях у. Матч стартует в 21:00 мск.

В предстоящем поединке перед гостями стоит задача победить. Если «Аль-Хиляль» потеряет очки, то команда Роналду выйдет на второе место и получит в Лигу чемпионов.

«Аль-Наср» давно не имел проблем с этим соперником. Клуб выиграл 4 последних поединка против «Аль-Фатеха».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 7.25 на победу «Аль-Фатеха», 1.31 на победу «Аль-Насра».

Прогноз экспертов LiveSport: «Аль-Насру» пророчат уверенную победу над соперником.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.