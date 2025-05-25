Эта игра ответит на вопрос, останется ли «Парма» в Серии А на следующий сезон. Команда все еще не решила вопрос с пропиской. Теперь все или ничего. «Крестоносцам» нужно совершить подвиг.
В первом круге «Парма» проиграла 1:3. Сейчас бергамаски в хорошей форме. Они виыграли 3 последних поединка. Хватит ли у гостей сил, чтобы преодолеть такой серьезный барьер?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.73 на победу «Аталанты», 5.00 на победу «Пармы».
- Прогноз экспертов: на LiveSport считают, что «Парма» не справится с таким экзаменом.
- Прогноз ИИ: будет мировая со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.
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