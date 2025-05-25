Аталанта — Парма. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

Аталанта
Парма
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски уже не сдвинутся с нынешней позиции. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.
Аталанта — Парма: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски переиграли «Дженоа» (3:2).
До того команда с боем одолела «Рому» (2:1). При этом чуть ранее она учинила разгром аутсайдеру чемпионата «Монце» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Хуан Куадрадо, Сеад Колашинац — травмированы.
Состояние команды: «Аталанта» нынче находится на подъеме. Команда победила в трех своих последних матчах.
Матчи с «Пармой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забила команда уже 76 мячей в текущем чемпионате.
«Парма»
Турнирное положение: Пармезанцы еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Парма» на 2 очка опережает опасную зону. При этом забила команда 41 мячей в 37 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Парма» подписала мировую с «Наполи» (0:0).
До того команда уступила «Эмполи» (1:2). Да и поединок с «Комо» турнирных баллов в копилку не принес (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Матиас Эстевес, Валентин Михэилэ — травмированы.
Состояние команды: Пармезанцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом «Парма» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 56 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.
Пармезанцев в последнем туре вполне может устроить и ничья. При этом команда вполне способна прибавить в плане реализации.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы пармезанцы способны найти в контригре.
Статистика для ставок
- «Аталанта» победила в 3 последних матчах
- «Парма» не побеждает уже 4 матча кряду
- Бергамаски в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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- 2.05Венеция — Ювентус: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: «Аталанта» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Аталанта» в последних матчах заметно прибавила, к тому же оппонент давненько не знает вкуса побед.
Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63