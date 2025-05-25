Аталанта — Парма. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Парма». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски уже не сдвинутся с нынешней позиции. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски переиграли «Дженоа» (3:2).

До того команда с боем одолела «Рому» (2:1). При этом чуть ранее она учинила разгром аутсайдеру чемпионата «Монце» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Хуан Куадрадо, Сеад Колашинац — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Аталанта» нынче находится на подъеме. Команда победила в трех своих последних матчах.

Матчи с «Пармой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забила команда уже 76 мячей в текущем чемпионате.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Парма» на 2 очка опережает опасную зону. При этом забила команда 41 мячей в 37 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Парма» подписала мировую с «Наполи» (0:0).

До того команда уступила «Эмполи» (1:2). Да и поединок с «Комо» турнирных баллов в копилку не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Матиас Эстевес, Валентин Михэилэ — травмированы.

Состояние команды: Пармезанцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Парма» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 56 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.

Пармезанцев в последнем туре вполне может устроить и ничья. При этом команда вполне способна прибавить в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы пармезанцы способны найти в контригре.

Статистика для ставок

«Аталанта» победила в 3 последних матчах

«Парма» не побеждает уже 4 матча кряду

Бергамаски в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Аталанта» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Аталанта» в последних матчах заметно прибавила, к тому же оппонент давненько не знает вкуса побед.

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63