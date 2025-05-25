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    Бергамаски начнут без прелюдий

    Аталанта — Парма. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Парма»
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    Адемола Лукман
    25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Парма». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Парма

    Парма

  • Парма
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски уже не сдвинутся с нынешней позиции. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

    Аталанта — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски переиграли «Дженоа» (3:2).

    До того команда с боем одолела «Рому» (2:1). При этом чуть ранее она учинила разгром аутсайдеру чемпионата «Монце» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Хуан Куадрадо, Сеад Колашинац — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Аталанта» нынче находится на подъеме. Команда победила в трех своих последних матчах.

    Матчи с «Пармой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забила команда уже 76 мячей в текущем чемпионате.

    «Парма»

    Турнирное положение: Пармезанцы еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Парма» на 2 очка опережает опасную зону. При этом забила команда 41 мячей в 37 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Парма» подписала мировую с «Наполи» (0:0).

    До того команда уступила «Эмполи» (1:2). Да и поединок с «Комо» турнирных баллов в копилку не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Матиас Эстевес, Валентин Михэилэ — травмированы.

    Состояние команды: Пармезанцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

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    При этом «Парма» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 56 мячей в 37 поединках итальянского чемпионата.

    Пармезанцев в последнем туре вполне может устроить и ничья. При этом команда вполне способна прибавить в плане реализации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы пармезанцы способны найти в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» победила в 3 последних матчах

    • «Парма» не побеждает уже 4 матча кряду

    • Бергамаски в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Аталанта» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Аталанта» в последних матчах заметно прибавила, к тому же оппонент давненько не знает вкуса побед.

    Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аталанта — Парма?

    Матч Аталанта — Парма состоится 25 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аталанта — Парма?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аталанта — Парма?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта — Парма?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аталанта — Парма?

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Аталанта — Парма: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 25.05.202521:45. Бергамаски начнут без прелюдий
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