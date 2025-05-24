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    В ПАОКе рассказали, почему отклонили предложение ЦСКА по трансферу Константелиаса

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    Пресс-служба ПАОКа прокомментировала решение отклонить предложить от ЦСКА по трансферу Яннису Константелиасу.

    Яннис Константелиас
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    Яннис Константелиас

    Как пишет «СЭ», предложенная сумма оказалась значительно ниже реальной стоимости футболиста. Армейцы предлагали около девяти миллионов евро, тогда как ПАОК рассчитывает получить за игрока не менее 15–20 миллионов евро.

    Контракт Константелиаса с греческим клубом действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 17–19 миллионов евро. Сам футболист негативно относится к перспективе перехода в РПЛ и уже сообщил заинтересованным российским клубам, что не планирует переезжать в Россию

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