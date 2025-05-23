Фабрегас cнова признан лучшим тренером месяца в Серии А

Главный тренер «Комо»удостоен звания лучшего тренера мая в итальянской Серии А.

Под его руководством команда одержала победы над «Пармой» (1:0) и «Кальяри» (3:1), а также сыграла вничью с «Вероной» (1:1).

Как сообщает официальный сайт лиги, решение приняло жюри из директоров спортивных СМИ. При выборе учитывались тактические и спортивные показатели, качество игры команды, а также поведение тренера и принципы fair play.

Торжественное вручение награды состоится в пятницу, 23 мая, перед матчем против «Интера».

После 39 туров «Комо» занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии, имея в активе 49 очков. Отметим, что и в апреле Фабрегас также был признан лучшим тренером месяца.