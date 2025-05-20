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    Черчесов: Честь и хвала Сафонову, что он выбрал непростой путь

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    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Играл в европейских лигах и знаю, как там выстроена вратарская кухня. Ему в этом сезоне давали играть. Но Доннарумма все еще первый номер. Такого вратаря просто так никто не собирается увольнять. За счет качественной игры Джанлуиджи, они в финале Лиги чемпионов. А то, что Матвей выбрал непростой путь, — только честь и хвала», — сказал Черчесов «СЭ».

    Сафонов летом 2024 года перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». В нынешнем сезоне россиянин сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и 6 раз сыграл на ноль.

    Ранее Сафонов уже стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

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