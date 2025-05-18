Матч 37-го тура испанской Примеры междусостоится 18 мая в 20:00 мск на «Рамон Санчес Писхуан».

Это противостояние двух команд, которым уже ничего не нужно. «Севилья» избежала поражения, «Реал» потерпел неудачу в борьбе за титул, при этом его серебру уже ничего не угрожает.

Соперники выиграли в прошлом туре свои матчи. Будет ли мотивация у хозяев и гостей на эту встречу? Увидим на «Рамон Санчес Писхуан».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

3.30 и 2.16 — такие коэффициенты предлагают нам букмекеры на победу одной и другой команды.

Эксперты LiveSport считают, что размена голами не будет. Их прогноз можно почитать здесь.

Искусственный интеллект не согласен с прогнозом аналитиков, он считает, что будет размен, в котором победу одержит «Реал» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.