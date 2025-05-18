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    Забить сумеют не все

    Севилья — Реал Мадрид: прогноз на Ла Лигу, ставка за 2.50

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Реал» Мадрид
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    Килиан Мбаппе
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 20:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы уже сохранили прописку в элите. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Севилья» набрала всего 41 очко в 36 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

    Севилья — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Севильцы нанесли поражение «Лас-Пальмасу» (1:0).

    До того команда уступила крепкой «Сельте» (2:3). При этом чуть ранее она не сумела переиграть скромный «Леганес» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Севилья» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы уже спокойно доигрывают чемпионат. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Севилья» уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Севильцы рассчитывают на эффективность своих контратак.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» уже лишились шансов на чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал» Мадрид на 7 зачетных пунктов отстает от чемпиона «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 38 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сливочные» нанесли поражение «Мальорке» (2:1).

    До того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (3:4). А вот поединок с «Сельтой» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Брахим Диас, Ферлан Менди, Родриго, Винисиус Жуниор — травмированы. Антонио Рюдигер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Сливочные» уже доигрывают сезон. Команда уже опустится ниже второй строчки.

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    При этом «Реал» Мадрид вполне преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 74 мяча в 36 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды ситуация близкая к катастрофической. Да и в оставшихся поединках мадридцы вполне могут предстать в экспериментальном кадровом сочетании.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и Килиан Мбаппе настрелял уже 28 мячей в чемпионате, и явно постарается увеличить свой голевой багаж.

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид обыграл «Севилью» в 2 последних очных поединках

    • «Сливочные» пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Севилья» в среднем забивает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Обе команды уже лишились турнирной мотивации, и явно будут действовать раскованно.

    «Сливочные» имеют относительно надежные тылы, да и «Севилья» имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Севилья — Реал Мадрид?

    Матч Севилья — Реал Мадрид состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Севилья — Реал Мадрид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Севилья — Реал Мадрид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Севилья — Реал Мадрид?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Севилья — Реал Мадрид: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. Забить сумеют не все
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