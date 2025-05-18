Севилья — Реал Мадрид: прогноз на Ла Лигу, ставка за 2.50

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы уже сохранили прописку в элите. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Севилья» набрала всего 41 очко в 36 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Севильцы нанесли поражение «Лас-Пальмасу» (1:0).

До того команда уступила крепкой «Сельте» (2:3). При этом чуть ранее она не сумела переиграть скромный «Леганес» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Севилья» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы уже спокойно доигрывают чемпионат. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Севилья» уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Севильцы рассчитывают на эффективность своих контратак.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» уже лишились шансов на чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 7 зачетных пунктов отстает от чемпиона «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 38 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сливочные» нанесли поражение «Мальорке» (2:1).

До того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (3:4). А вот поединок с «Сельтой» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Брахим Диас, Ферлан Менди, Родриго, Винисиус Жуниор — травмированы. Антонио Рюдигер — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Сливочные» уже доигрывают сезон. Команда уже опустится ниже второй строчки.

При этом «Реал» Мадрид вполне преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 74 мяча в 36 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды ситуация близкая к катастрофической. Да и в оставшихся поединках мадридцы вполне могут предстать в экспериментальном кадровом сочетании.

Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и Килиан Мбаппе настрелял уже 28 мячей в чемпионате, и явно постарается увеличить свой голевой багаж.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид обыграл «Севилью» в 2 последних очных поединках

«Сливочные» пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

«Севилья» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Обе команды уже лишились турнирной мотивации, и явно будут действовать раскованно.

«Сливочные» имеют относительно надежные тылы, да и «Севилья» имеет заметные проблемы в плане реализации.

Ставка: Обе не забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00