1-й таймПарма — НаполиОнлайн
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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Парма» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    18 мая «Парма» и «Наполи» проведут очную встречу в рамках поединка 37-го тура итальянской Серии А. Игра состоится в 21:45 мск на «Эннио Тардини».

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    «Наполи» нельзя терять очки, поскольку клуб всего на один пункт опережает «Интер» в борьбе за чемпионский титул. Таким образом, команда Конте должна сегодня побеждать в любом случае.

    Последние 3 поединка против «Пармы» неаполитанцы выиграли. Самое время повторить результат. Каждый из оставшихся двух матчей для «Наполи» может решить исход всего сезона.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 6.75 и 1.53 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на поединок.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Наполи» продолжит свой путь к чемпионскому титулу. Ставки и прогноз можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Наполи».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Парма» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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