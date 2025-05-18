18 маяпроведут очную встречу в рамках поединка 37-го тура итальянской Серии А. Игра состоится в 21:45 мск на «Эннио Тардини».

«Наполи» нельзя терять очки, поскольку клуб всего на один пункт опережает «Интер» в борьбе за чемпионский титул. Таким образом, команда Конте должна сегодня побеждать в любом случае.

Последние 3 поединка против «Пармы» неаполитанцы выиграли. Самое время повторить результат. Каждый из оставшихся двух матчей для «Наполи» может решить исход всего сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

6.75 и 1.53 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на поединок.

Эксперты LiveSport считают, что «Наполи» продолжит свой путь к чемпионскому титулу. Ставки и прогноз можно почитать здесь.

Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Наполи».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.