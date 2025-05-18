«Наполи» нельзя терять очки, поскольку клуб всего на один пункт опережает «Интер» в борьбе за чемпионский титул. Таким образом, команда Конте должна сегодня побеждать в любом случае.
Последние 3 поединка против «Пармы» неаполитанцы выиграли. Самое время повторить результат. Каждый из оставшихся двух матчей для «Наполи» может решить исход всего сезона.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 6.75 и 1.53 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на поединок.
- Эксперты LiveSport считают, что «Наполи» продолжит свой путь к чемпионскому титулу. Ставки и прогноз можно почитать здесь.
- Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Наполи».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Парма» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
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