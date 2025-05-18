Парма — Наполи. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Наполи». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» в таблице Серии А находится на 16-й строчке. У команды 32 набранных очка.

В 36 встречах «Парма» одержала 6 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Разница мячей составляет 41-56.

Последние матчи: «Парма» в мае проиграла оба матча. Ранее команда уступила «Комо» (0:1) и «Эмполи» (1:2).

Безвыигрышная серия «Пармы» составляет три матча. Получится ли клубу прервать серию неудач в противостоянии с лидером Серии А?

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Вылет в Серию В «Парме» вряд ли угрожает. Но остаток сезона команде нужно провести максимально внимательно.

В случае поражения от «Наполи» шансы «Пармы» на сохранение прописки в элитном дивизионе снизятся. Тогда решающим будет заключительный, 38-й тур.

В первом круге «Парма» не смогла порадовать своих поклонников в Неаполе. Подопечные Антонио Конте победили 2:1. Сейчас реванш «Пармы» маловероятен.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» в нынешнем сезоне рассчитывает на скудетто. Сейчас команда лидирует в таблице Серии А.

«Наполи» набрал 78 очков в 36 встречах. Подопечные Антонио Конте забили 57 голов и пропустили 27 мячей.

Последние матчи: «Наполи» начал текущий месяц с победы над «Лечче» (1:0). Решающий гол забил Джакомо Распадори.

Однако 11 мая «Наполи» потерял важные очки во встрече с «Дженоа». На своем поле команде не удалось выиграть матч. Была зафиксирована ничья 2:2.

Состояние команды: Судьба скудетто находится в руках «Наполи». Нужно набрать 6 очков в двух встречах — и клуб завоюет золотые медали.

Беспроигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии-2024/25 составляет 10 матчей. Последний раз команда уступала «Комо». Это произошло 23 февраля.

В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе «Наполи». Подопечные Антонио Конте намерены исправиться за неудачу в игре с «Дженоа». Еще одна потеря очков чревата тем, что команда может лишиться лидерства в таблице.

Стоит отметить оборону «Наполи». Защитники действуют очень организованно. Неаполитанцы в 36 матчах пропустили 27 голов — это лучший показатель в Серии А.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия «Пармы» составляет три матча

В Серии А «Наполи» не проигрывает с 23 февраля

В первом круге «Наполи» одолел «Парму» 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Наполи» борется за скудетто. У подопечных Антонио Конте очень серьезная мотивация. Гости смогут одержать уверенную победу.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.82.

Прогноз: еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола. Скорее всего, «Дженоа» не удастся поразить ворота соперника.

Ставка: обе не забьют за 1.78