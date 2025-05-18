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    Команда Конте сделает еще один шаг к скудетто?

    Парма — Наполи. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Наполи»
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    Антонио Конте
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Наполи». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 21:45 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» в таблице Серии А находится на 16-й строчке. У команды 32 набранных очка.

    В 36 встречах «Парма» одержала 6 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Разница мячей составляет 41-56.

    Парма — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Парма» в мае проиграла оба матча. Ранее команда уступила «Комо» (0:1) и «Эмполи» (1:2).

    Безвыигрышная серия «Пармы» составляет три матча. Получится ли клубу прервать серию неудач в противостоянии с лидером Серии А?

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Вылет в Серию В «Парме» вряд ли угрожает. Но остаток сезона команде нужно провести максимально внимательно.

    В случае поражения от «Наполи» шансы «Пармы» на сохранение прописки в элитном дивизионе снизятся. Тогда решающим будет заключительный, 38-й тур.

    В первом круге «Парма» не смогла порадовать своих поклонников в Неаполе. Подопечные Антонио Конте победили 2:1. Сейчас реванш «Пармы» маловероятен.

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» в нынешнем сезоне рассчитывает на скудетто. Сейчас команда лидирует в таблице Серии А.

    «Наполи» набрал 78 очков в 36 встречах. Подопечные Антонио Конте забили 57 голов и пропустили 27 мячей.

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    • Последние матчи: «Наполи» начал текущий месяц с победы над «Лечче» (1:0). Решающий гол забил Джакомо Распадори.

    Однако 11 мая «Наполи» потерял важные очки во встрече с «Дженоа». На своем поле команде не удалось выиграть матч. Была зафиксирована ничья 2:2.

    Состояние команды: Судьба скудетто находится в руках «Наполи». Нужно набрать 6 очков в двух встречах — и клуб завоюет золотые медали.

    Беспроигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии-2024/25 составляет 10 матчей. Последний раз команда уступала «Комо». Это произошло 23 февраля.

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    В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе «Наполи». Подопечные Антонио Конте намерены исправиться за неудачу в игре с «Дженоа». Еще одна потеря очков чревата тем, что команда может лишиться лидерства в таблице.

    Стоит отметить оборону «Наполи». Защитники действуют очень организованно. Неаполитанцы в 36 матчах пропустили 27 голов — это лучший показатель в Серии А.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия «Пармы» составляет три матча

    • В Серии А «Наполи» не проигрывает с 23 февраля

    • В первом круге «Наполи» одолел «Парму» 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: «Наполи» борется за скудетто. У подопечных Антонио Конте очень серьезная мотивация. Гости смогут одержать уверенную победу.

    Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола. Скорее всего, «Дженоа» не удастся поразить ворота соперника.

    Ставка: обе не забьют за 1.78

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Парма — Наполи?

    Матч Парма — Наполи состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Парма — Наполи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Парма — Наполи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Парма — Наполи?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Парма — Наполи?

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.50.

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    Парма — Наполи: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 18.05.202521:45. Команда Конте сделает еще один шаг к скудетто?
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