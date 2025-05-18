«Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче РПЛ

Игра для хозяев началась с серьёзных трудностей: уже на 10-й минуте защитник «Крыльев» Гленн Бейл получил прямую красную карточку за грубый фол против Пабло Солари. Вскоре «Спартак» открыл счёт: на 22-й минуте после прострела Мангаша нападающий самарцев Владислав Шитов срезал мяч в свои ворота — 0:1.
В конце первого тайма преимущество красно-белых удвоилось. На 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти, назначенный за фол Шитова на Хесусе Медине, разведя мяч и вратаря по разным углам — 0:2.
Во втором тайме ситуация для «Крыльев Советов» стала ещё сложнее: на 50-й минуте Фернандо Костанца получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев вдевятером.
Несмотря на численное преимущество, «Спартак» не стал форсировать события, контролировал мяч и довёл матч до победы.
«Крылья Советов» после этого поражения занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 29 туров.
«Спартак» набрал 54 очка и занимает четвёртое место, сохраняя шансы на медали.