«Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче РПЛ

Матч 29-го тура Российской Премьер-лиги междуи московскимзавершился победой гостей со счетом 2:0.

Игра для хозяев началась с серьёзных трудностей: уже на 10-й минуте защитник «Крыльев» Гленн Бейл получил прямую красную карточку за грубый фол против Пабло Солари. Вскоре «Спартак» открыл счёт: на 22-й минуте после прострела Мангаша нападающий самарцев Владислав Шитов срезал мяч в свои ворота — 0:1.

В конце первого тайма преимущество красно-белых удвоилось. На 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти, назначенный за фол Шитова на Хесусе Медине, разведя мяч и вратаря по разным углам — 0:2.

Во втором тайме ситуация для «Крыльев Советов» стала ещё сложнее: на 50-й минуте Фернандо Костанца получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев вдевятером.

Несмотря на численное преимущество, «Спартак» не стал форсировать события, контролировал мяч и довёл матч до победы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Владислав Шитов (22'), 0:2 Пабло Солари (пенальти) (42'), 0:3 (88') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов (Максим Витюгов, 80'), Фернандо Костанца, Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 55'), Ульви Бабаев (Дмитрий Иванисеня, 46'), Иван Сергеев (Игорь Дмитриев, 68'), Владислав Шитов (Дмитрий Цыпченко, 68') Спартак: Илья Помазун (Александр Довбня, 70'), Алексис Дуарте, икарду Мангаш, Никита Чернов, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Хесус Медина (Massalyga N., 70'), Михаил Игнатов, Пабло Солари Предупреждение: Фернандо Костанца (17') Удаление: Гленн Бейл (10')

«Крылья Советов» после этого поражения занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 29 туров.

«Спартак» набрал 54 очка и занимает четвёртое место, сохраняя шансы на медали.