ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей СафоновАлексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос
    Все новости спорта

    «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак Крылья Советов
    Матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» завершился победой гостей со счетом 2:0.

    Пабло Солари
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пабло Солари

    Игра для хозяев началась с серьёзных трудностей: уже на 10-й минуте защитник «Крыльев» Гленн Бейл получил прямую красную карточку за грубый фол против Пабло Солари. Вскоре «Спартак» открыл счёт: на 22-й минуте после прострела Мангаша нападающий самарцев Владислав Шитов срезал мяч в свои ворота — 0:1.

    В конце первого тайма преимущество красно-белых удвоилось. На 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти, назначенный за фол Шитова на Хесусе Медине, разведя мяч и вратаря по разным углам — 0:2.

    Во втором тайме ситуация для «Крыльев Советов» стала ещё сложнее: на 50-й минуте Фернандо Костанца получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев вдевятером.

    Несмотря на численное преимущество, «Спартак» не стал форсировать события, контролировал мяч и довёл матч до победы.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Владислав Шитов (22'), 0:2 Пабло Солари (пенальти) (42'), 0:3 (88') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов (Максим Витюгов, 80'), Фернандо Костанца, Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 55'), Ульви Бабаев (Дмитрий Иванисеня, 46'), Иван Сергеев (Игорь Дмитриев, 68'), Владислав Шитов (Дмитрий Цыпченко, 68') Спартак: Илья Помазун (Александр Довбня, 70'), Алексис Дуарте, икарду Мангаш, Никита Чернов, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Хесус Медина (Massalyga N., 70'), Михаил Игнатов, Пабло Солари Предупреждение: Фернандо Костанца (17') Удаление: Гленн Бейл (10')

    «Крылья Советов» после этого поражения занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 29 туров.

    «Спартак» набрал 54 очка и занимает четвёртое место, сохраняя шансы на медали.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Зенит» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • США вновь продемонстрируют класс в атаке
  • Казахстан — США. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Команда Конте сделает еще один шаг к скудетто?
  • «Парма» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Казахстан — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры