«Фулхэм» в гостях победил «Брентфорд»

В 37-м туре Английской Премьер-лигина своем поле уступилв зрелищном матче со счетом 2:3.

Гости открыли счёт уже на 16-й минуте — отличился Рауль Хименес. «Брентфорд» быстро восстановил равновесие: на 22-й минуте Брайан Мбемо замкнул передачу Йоана Виссы, а затем сам Висса вывел хозяев вперёд на 43-й минуте — 2:1.

Однако после перерыва «Фулхэм» сумел переломить ход встречи: на 68-й минуте Том Керни сравнял счёт, а уже через две минуты Гарри Уилсон после передачи Траоре забил победный гол — 2:3.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Фулхэм 2:3 Голы: 0:1 Рауль Хименес (16'), 1:1 Брайан Мбемо (22'), 2:1 Йоан Висса (43'), 2:2 Томас Кейрни (68'), 2:3 Гарри Уилсон (70') Брентфорд: Марк Флеккен, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 63'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк (Матиас Йенсен, 75'), Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 75'), Брайан Мбемо, Кевин Шаде (Игор Тиаго, 75'), Йоан Висса Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон (Хорхе Куэнка, 89'), Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Джошуа Кинг, 66'), Сандер Берге (Томас Кейрни, 46'), Саша Лукич, Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Гарри Уилсон, 66'), Адама Траоре (Райан Сесеньон, 80') Предупреждения: Кенни Тете (14'), Йоан Висса (37'), Сепп ван ден Берг (45 + 1'), Кристиан Нергор (48'), Кин Льюис-Поттер (52'), Эмиль Смит-Роу (66'), Йоаким Андерсен (72'), Бернд Лено (90 + 8')

Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, но «Фулхэм» оказался точнее и сумел удержать преимущество до финального свистка.

«Брентфорд» не смог удержать преимущество, а «Фулхэм» провёл сильный второй тайм и вырвал победу на выезде. Оба клуба завершают сезон в середине турнирной таблицы, сохраняя стабильность, но без борьбы за еврокубки.