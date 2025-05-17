«Фрайбург» отстает от «Айнтрахта» на 2 пункта и в случае победы займет третье место в таблице. «Орлам» нужно сыграть всего лишь вничью.
В первом круге гости разгромили «Фрайбург» 4:1. Они не проигрывают «бразильцам из Брайсгау» уже 5 поединков. Теперь важно продлить эту серию до шести.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворитом букмекеров является «Фрайбург» — 2.33 и 3.00 соответственно.
- Эксперты LiveSport поставили на низовой результат и упорную борьбу. Ставки можно посмотреть в прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Айнтрахта» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
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