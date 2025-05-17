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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    «Фрайбург» — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 34-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» и «Айнтрахт» разыграют бронзовый комплект наград. Матч состоится 17 мая в 16:30 мск.

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    «Фрайбург» отстает от «Айнтрахта» на 2 пункта и в случае победы займет третье место в таблице. «Орлам» нужно сыграть всего лишь вничью.

    В первом круге гости разгромили «Фрайбург» 4:1. Они не проигрывают «бразильцам из Брайсгау» уже 5 поединков. Теперь важно продлить эту серию до шести.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворитом букмекеров является «Фрайбург» — 2.33 и 3.00 соответственно.

    • Эксперты LiveSport поставили на низовой результат и упорную борьбу. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Айнтрахта» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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