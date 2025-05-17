Фрайбург — Айнтрахт: ставка за 3.75 и прогноз на матч Бундеслиги

17 мая в 34-м туре чемпионате Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Айнтрахт». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города вполне может завершить текущий сезон в призах.

В настоящий момент коллектив из Фрайбурга имеет в своем активе 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Бразильцы из Брайсгау» смогли забить 48 мячей, а пропустили целых 50.

Последние матчи: в прошлых тура фрайбургцы победили «Хольштайн» (2:1) и сыграли вничью с «Байером» (2:2).

До этого фрайбургский коллектив смог переиграть «Вольфсбург» (1:0), «Хоффехайм» (3:2) и «Боруссию» М (2:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

А вот перед этим «Фрайбург» проиграл «Боруссии» (1:4) и «Униону» (1:2).

Не сыграют: в лазарете находятся Даниэль-Кофи Кьере и Бруно Огбус.

Состояние команды: подопечные Юлиана Шустера должны побеждать в этой игре и тогда они обойдут «Айнтрахт», выиграют бронзовые медали и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Фрайбург» сделал большой скачок вверх, ведь в прошлом команда финишировала всего лишь на десятой строчке. В итоге сейчас будет достижением, если команда все же станет третьей.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: коллектив из Франкфурта тоже борется за то, чтобы финишировать в призах.

Сейчас в активе «орлов» 57 очков и третья строчка в турнирной таблице Бундеслиги.

За 33 проведенных матча франкфуртцы смогли 65 раз поразить ворота соперника и 45 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «бело-красные» в прошлых турах поделили очки с «Санкт-Паули» (2:2) и «Майнцем» (1:1).

До этого же франкфуртская команда разгромила «Лейпциг» (4:0) и сыграла вничью с «Аугсбургом» (0:0).

Перед этим «Айнтрахт» покинул Лигу Европы, уступив «Тоттенхэму» (1:1, 0:1).

Не сыграют: травмированы Марио Гетце и Кауа Сантос.

Состояние команды: подопечным Дино Топпмёллера достаточно сыграть вничью и тогда в их руках будут не только бронзовые медали, а и путевка в Лигу чемпионов.

Текущий сезон для «Айнтрахт» однозначно можно считать успешным. Команда далеко прошла в Лиге Европы и близка к медалям чемпионата. В прошлом сезоне «Айнтрахт» финишировал только шестым.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» не проигрывает на протяжении 5 матчей в Бундеслиге

«Фрайбург» выиграл 4 из последних 5 матчей в Бундеслиге

в последней очной игре «Айнтрахт» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.75, а победа «Айнтрахта» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому поставим на то, что будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: игра крайне важная, поэтому будет осторожной и команды могут много не забить

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.