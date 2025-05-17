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    Фрайбург — Айнтрахт: ставка за 3.75 и прогноз на матч Бундеслиги

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    «Фрайбург»
    17 мая в 34-м туре чемпионате Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Айнтрахт». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города вполне может завершить текущий сезон в призах.

    В настоящий момент коллектив из Фрайбурга имеет в своем активе 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Фрайбург — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    «Бразильцы из Брайсгау» смогли забить 48 мячей, а пропустили целых 50.

    Последние матчи: в прошлых тура фрайбургцы победили «Хольштайн» (2:1) и сыграли вничью с «Байером» (2:2).

    До этого фрайбургский коллектив смог переиграть «Вольфсбург» (1:0), «Хоффехайм» (3:2) и «Боруссию» М (2:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    А вот перед этим «Фрайбург» проиграл «Боруссии» (1:4) и «Униону» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете находятся Даниэль-Кофи Кьере и Бруно Огбус.

    Состояние команды: подопечные Юлиана Шустера должны побеждать в этой игре и тогда они обойдут «Айнтрахт», выиграют бронзовые медали и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

    В этом сезоне «Фрайбург» сделал большой скачок вверх, ведь в прошлом команда финишировала всего лишь на десятой строчке. В итоге сейчас будет достижением, если команда все же станет третьей.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: коллектив из Франкфурта тоже борется за то, чтобы финишировать в призах.

    Сейчас в активе «орлов» 57 очков и третья строчка в турнирной таблице Бундеслиги.

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    • За 33 проведенных матча франкфуртцы смогли 65 раз поразить ворота соперника и 45 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «бело-красные» в прошлых турах поделили очки с «Санкт-Паули» (2:2) и «Майнцем» (1:1).

    До этого же франкфуртская команда разгромила «Лейпциг» (4:0) и сыграла вничью с «Аугсбургом» (0:0).

    Перед этим «Айнтрахт» покинул Лигу Европы, уступив «Тоттенхэму» (1:1, 0:1).

    Не сыграют: травмированы Марио Гетце и Кауа Сантос.

    Состояние команды: подопечным Дино Топпмёллера достаточно сыграть вничью и тогда в их руках будут не только бронзовые медали, а и путевка в Лигу чемпионов.

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    Текущий сезон для «Айнтрахт» однозначно можно считать успешным. Команда далеко прошла в Лиге Европы и близка к медалям чемпионата. В прошлом сезоне «Айнтрахт» финишировал только шестым.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» не проигрывает на протяжении 5 матчей в Бундеслиге

    • «Фрайбург» выиграл 4 из последних 5 матчей в Бундеслиге

    • в последней очной игре «Айнтрахт» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.75, а победа «Айнтрахта» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому поставим на то, что будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.75.

    Прогноз: игра крайне важная, поэтому будет осторожной и команды могут много не забить

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фрайбург — Айнтрахт?

    Матч Фрайбург — Айнтрахт состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фрайбург — Айнтрахт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фрайбург — Айнтрахт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрайбург — Айнтрахт?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фрайбург — Айнтрахт?

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.75, а победа «Айнтрахта» — в 2.75.

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    Фрайбург — Айнтрахт: прогноз и ставка за 3.75, статистика, коэффициенты матча 17.05.202516:30. Кто выиграет бронзовые медали?
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