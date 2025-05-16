Лангович: Все слухи о трансферах «Ростова» — это не про нас

Защитник «Ростова»отреагировал на возможную летнюю распродажу лучших футболистов южного клуба.

До этого СМИ писали, что Ланговичем интересуется московский «Спартак».

«Летом половину состава "Ростова" раскупят топ-клубы России? На это надо смотреть после финальной игры 1 июня. Об этом никто не говорит, и даже мыслей об этом нет.

Все мысли о последних двух турах в РПЛ и Суперфинале Кубка России. Все слухи об уходах — это не про нас», — сказал Лангович «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Ростов» победил «Спартак» 2:1 и вышел в суперфинал Кубка России. 1 июня команда сыграет с ЦСКА.