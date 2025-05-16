ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паулу БарбозаПаулу Барбоза: Не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» фиаско
    Все новости спорта

    Лангович: Все слухи о трансферах «Ростова» — это не про нас

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Трансферы
    Защитник «Ростова» Андрей Лангович отреагировал на возможную летнюю распродажу лучших футболистов южного клуба.

    Андрей Лангович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лангович

    До этого СМИ писали, что Ланговичем интересуется московский «Спартак».

    «Летом половину состава "Ростова" раскупят топ-клубы России? На это надо смотреть после финальной игры 1 июня. Об этом никто не говорит, и даже мыслей об этом нет.

    Все мысли о последних двух турах в РПЛ и Суперфинале Кубка России. Все слухи об уходах — это не про нас», — сказал Лангович «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Ростов» победил «Спартак» 2:1 и вышел в суперфинал Кубка России. 1 июня команда сыграет с ЦСКА.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Швеция учинит разгром Словении
  • Швеция — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Астон Вилле» легко не будет
  • «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швеция — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры