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    Кечинов: Станковичу надо дать поработать еще сезон

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    Известный в прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему не стоит увольнять Деяна Станковича после первого года работы в клубе, а дать ему еще один шанс с следующем сезоне.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «У Станковича темперамент, близкий к итальянскому, а там все очень эмоциональные. Мы более сдержанные люди, чем сербы или итальянцы. Нам кажется его поведение странным, но это нужно воспринимать спокойно. Конечно, в матче с "Динамо" был некрасивый жест, но это эмоции — нужно воспринимать Станковича таким, какой он есть. Другим он не будет.

    Отставка Станковича возможна, но мне не хотелось бы этого. Сколько раз мы меняли тренера? И всё равно результат за последние годы был один и тот же. Была команда при Абаскале. Все говорили, что игры нет, и команда заняла пятое место. Пришел Станкович, и появилась игра.

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    • Мы видели, за счет чего "Спартак" хочет добиваться положительного результата. Однако зимняя пауза убавила наши надежды. Я считаю, что Станковичу надо обязательно дать работать второй сезон. Он эмоционален, и это нужно футболистам», — сказал Кечинов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    За два тура до конца РПЛ «Спартак» идет лишь на пятом месте с 51 очком. В Кубке России команда уступила «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

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