16 мая в Бирмингемеприметв рамках поединка 37-го тура английской Премьер-лиги. Начало события в 21:30 мск.

«Астон Вилла» обеспечит провалившему сезон в АПЛ «Тоттенхэму» «теплый» прием. На кону у бирмингемцев Лига чемпионов. Команда Уная Эмери может подняться в первую пятерку и там бороться за место в континентальном турнире.

«Львы» выиграли 4 из 5 матчей в турнире. «Тоттенхэму», который давно не побеждал, будет непросто на «Вилла Парк».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры прогнозируют «Вилле» легкую победу. Котировки составляют 1.30 и 8.60 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что несмотря на плохую форму «шпор» в АПЛ бирмингемцам легкой прогулки ждать не стоит. Прогноз можно почитать здесь.

Искусственный интеллект дал прогноз: «Астон Вилла» победит 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.