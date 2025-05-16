21:30Астон Вилла — ТоттенхэмОнлайн
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    Сон Хын Мин«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 мая в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм» в рамках поединка 37-го тура английской Премьер-лиги. Начало события в 21:30 мск.

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    «Астон Вилла» обеспечит провалившему сезон в АПЛ «Тоттенхэму» «теплый» прием. На кону у бирмингемцев Лига чемпионов. Команда Уная Эмери может подняться в первую пятерку и там бороться за место в континентальном турнире.

    «Львы» выиграли 4 из 5 матчей в турнире. «Тоттенхэму», который давно не побеждал, будет непросто на «Вилла Парк».

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры прогнозируют «Вилле» легкую победу. Котировки составляют 1.30 и 8.60 соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что несмотря на плохую форму «шпор» в АПЛ бирмингемцам легкой прогулки ждать не стоит. Прогноз можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект дал прогноз: «Астон Вилла» победит 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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