«Астон Вилла» обеспечит провалившему сезон в АПЛ «Тоттенхэму» «теплый» прием. На кону у бирмингемцев Лига чемпионов. Команда Уная Эмери может подняться в первую пятерку и там бороться за место в континентальном турнире.
«Львы» выиграли 4 из 5 матчей в турнире. «Тоттенхэму», который давно не побеждал, будет непросто на «Вилла Парк».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры прогнозируют «Вилле» легкую победу. Котировки составляют 1.30 и 8.60 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что несмотря на плохую форму «шпор» в АПЛ бирмингемцам легкой прогулки ждать не стоит. Прогноз можно почитать здесь.
- Искусственный интеллект дал прогноз: «Астон Вилла» победит 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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