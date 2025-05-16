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    «Астон Вилле» легко не будет

    Астон Вилла — Тоттенхэм: ставка за 2.40 и прогноз на матч АПЛ

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    «Астон Вилла»
    16 мая в 37-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Мая 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 21:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: команда из Бирмингема борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Вилланы» в настоящий момент имеют в своем активе 63 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Астон Вилла — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Бирмингемцы за 36 матчей смогли 56 раз поразить ворота соперников и 49 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «львы» смогли переиграть «Борнмут» (1:0) и «Фулхэм» (1:0).

    До этого же бирмингемский коллектив покинул розыгрыш Кубка Англии, уступив в полуфинале «Кристал Пэлас» (0:3).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «бордово-голубые» также проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в чемпионате страны.

    Не сыграют: травмированы Юри Тилеманс и Маркус Рашфорд.

    Состояние команды: сейчас все в руках подопечных Унаи Эмери. Две победы в оставшихся матчах выведут «Астон Виллу» в пятерку сильнейших в зону Лиги чемпионов.

    В прошлом сезоне «Астон Вилла» финишировала четвертой. В этом может повторить тот же результат и тогда все в клубе точно будут счастливы и довольны.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: лондонский коллектив провалил текущий сезон английского чемпионата.

    «Шпоры» сейчас идут только на семнадцатой позиции и имеют в своем активе лишь 38 очков.

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    • Команда из Лондона при этом имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 63:59.

    Последние матчи: в прошлых турах «лилейно-белые» уступили «Кристал Пэлас» (0:2) и сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

    Также лондонцы смогли выйти в финал Лиги Европы, дважды переиграв «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

    До этого же у столичной команды были поражения от «Ливерпуля» (1:5), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Вулверхэмптона» (2:4).

    Не сыграют: у коллектива из столицы Англии травмированы Джеймс Мэддисон, Раду Драгусин и Лукас Бергвалль.

    Состояние команды: подопечные Ангелоса Постекоглу уже откровенно бросили играть в АПЛ и полностью настраиваются на Лигу Европы. «Тоттенхэм» все делает правильно, ведь только так можно спасти сезон.

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    «Тоттенхэм» уже точно не вылетит, а победа в Лиге Европы будет означать не только трофей, а и выход в Лигу чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» выиграла 7 из последних 8 матчей в АПЛ

    • «Тоттенхэм» выиграл только 1 из последних 10 матчей в АПЛ

    • в последней очной игре «Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.50, а победа «Тоттенхэма» — в 6.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.

    Прогноз: хоть «Астон Вилла» и явный фаворит, но думается, что ей будет нелегко и «Тоттенхэм» сильно не проиграет.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой+1 за 2.40.

    Прогноз: команды вполне могут много не забить в этой игре.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Астон Вилла — Тоттенхэм?

    Матч Астон Вилла — Тоттенхэм состоится 16 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Тоттенхэма с форой+1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Астон Вилла — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Тоттенхэма с форой+1» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Астон Вилла — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.50, а победа «Тоттенхэма» — в 6.90.

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    Астон Вилла — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 16.05.202521:30. «Астон Вилле» легко не будет
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