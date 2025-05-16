Астон Вилла — Тоттенхэм: ставка за 2.40 и прогноз на матч АПЛ

16 мая в 37-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: команда из Бирмингема борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Вилланы» в настоящий момент имеют в своем активе 63 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

Бирмингемцы за 36 матчей смогли 56 раз поразить ворота соперников и 49 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «львы» смогли переиграть «Борнмут» (1:0) и «Фулхэм» (1:0).

До этого же бирмингемский коллектив покинул розыгрыш Кубка Англии, уступив в полуфинале «Кристал Пэлас» (0:3).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «бордово-голубые» также проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в чемпионате страны.

Не сыграют: травмированы Юри Тилеманс и Маркус Рашфорд.

Состояние команды: сейчас все в руках подопечных Унаи Эмери. Две победы в оставшихся матчах выведут «Астон Виллу» в пятерку сильнейших в зону Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» финишировала четвертой. В этом может повторить тот же результат и тогда все в клубе точно будут счастливы и довольны.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонский коллектив провалил текущий сезон английского чемпионата.

«Шпоры» сейчас идут только на семнадцатой позиции и имеют в своем активе лишь 38 очков.

Команда из Лондона при этом имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 63:59.

Последние матчи: в прошлых турах «лилейно-белые» уступили «Кристал Пэлас» (0:2) и сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Также лондонцы смогли выйти в финал Лиги Европы, дважды переиграв «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

До этого же у столичной команды были поражения от «Ливерпуля» (1:5), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Вулверхэмптона» (2:4).

Не сыграют: у коллектива из столицы Англии травмированы Джеймс Мэддисон, Раду Драгусин и Лукас Бергвалль.

Состояние команды: подопечные Ангелоса Постекоглу уже откровенно бросили играть в АПЛ и полностью настраиваются на Лигу Европы. «Тоттенхэм» все делает правильно, ведь только так можно спасти сезон.

«Тоттенхэм» уже точно не вылетит, а победа в Лиге Европы будет означать не только трофей, а и выход в Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» выиграла 7 из последних 8 матчей в АПЛ

«Тоттенхэм» выиграл только 1 из последних 10 матчей в АПЛ

в последней очной игре «Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.50, а победа «Тоттенхэма» — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.

Прогноз: хоть «Астон Вилла» и явный фаворит, но думается, что ей будет нелегко и «Тоттенхэм» сильно не проиграет.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой+1 за 2.40.

Прогноз: команды вполне могут много не забить в этой игре.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.35.