Астон Вилла — Тоттенхэм: ставка за 2.40 и прогноз на матч АПЛ

Астон Вилла
Тоттенхэм
«Астон Вилла»
Турнирное положение: команда из Бирмингема борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Вилланы» в настоящий момент имеют в своем активе 63 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.
Астон Вилла — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Бирмингемцы за 36 матчей смогли 56 раз поразить ворота соперников и 49 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «львы» смогли переиграть «Борнмут» (1:0) и «Фулхэм» (1:0).
До этого же бирмингемский коллектив покинул розыгрыш Кубка Англии, уступив в полуфинале «Кристал Пэлас» (0:3).
Перед этим «бордово-голубые» также проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в чемпионате страны.
Не сыграют: травмированы Юри Тилеманс и Маркус Рашфорд.
Состояние команды: сейчас все в руках подопечных Унаи Эмери. Две победы в оставшихся матчах выведут «Астон Виллу» в пятерку сильнейших в зону Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Астон Вилла» финишировала четвертой. В этом может повторить тот же результат и тогда все в клубе точно будут счастливы и довольны.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: лондонский коллектив провалил текущий сезон английского чемпионата.
«Шпоры» сейчас идут только на семнадцатой позиции и имеют в своем активе лишь 38 очков.
Команда из Лондона при этом имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 63:59.
Последние матчи: в прошлых турах «лилейно-белые» уступили «Кристал Пэлас» (0:2) и сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
Также лондонцы смогли выйти в финал Лиги Европы, дважды переиграв «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).
До этого же у столичной команды были поражения от «Ливерпуля» (1:5), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Вулверхэмптона» (2:4).
Не сыграют: у коллектива из столицы Англии травмированы Джеймс Мэддисон, Раду Драгусин и Лукас Бергвалль.
Состояние команды: подопечные Ангелоса Постекоглу уже откровенно бросили играть в АПЛ и полностью настраиваются на Лигу Европы. «Тоттенхэм» все делает правильно, ведь только так можно спасти сезон.
«Тоттенхэм» уже точно не вылетит, а победа в Лиге Европы будет означать не только трофей, а и выход в Лигу чемпионов.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» выиграла 7 из последних 8 матчей в АПЛ
- «Тоттенхэм» выиграл только 1 из последних 10 матчей в АПЛ
- в последней очной игре «Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.50, а победа «Тоттенхэма» — в 6.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.90.
- 1.80Эспаньол — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.88Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Осасуна — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: хоть «Астон Вилла» и явный фаворит, но думается, что ей будет нелегко и «Тоттенхэм» сильно не проиграет.
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой+1 за 2.40.
Прогноз: команды вполне могут много не забить в этой игре.
Ставка: тотал меньше 3 за 2.35.