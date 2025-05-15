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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Спартак» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Спартак» и «Ростов» будут выяснять сильнейшего в финальном матче Пути регионов. Встреча состоится 15 мая в 20:00 мск.

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    Этот поединок наконец-то выяснит, кто сильнее в нынешнем сезоне. Команды провели четыре встречи между собой. Дважды был сильнее «Ростов», дважды — «Спартак».

    Интересно, что «Ростов» дважды обыграл «Спартак» именно в Кубке России. Посмотрим, получится ли у «сельмашей» добыть решающую победу.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

      1.68 и 5.60 — букмекеры считают «Спартак» фаворитом. 1.30 и 3.50 они дают на выход в следующий раунд Кубка России.

    • Эксперты LiveSport предложили свой прогноз на игру. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.88.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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