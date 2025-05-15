Этот поединок наконец-то выяснит, кто сильнее в нынешнем сезоне. Команды провели четыре встречи между собой. Дважды был сильнее «Ростов», дважды — «Спартак».
Интересно, что «Ростов» дважды обыграл «Спартак» именно в Кубке России. Посмотрим, получится ли у «сельмашей» добыть решающую победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 1.68 и 5.60 — букмекеры считают «Спартак» фаворитом. 1.30 и 3.50 они дают на выход в следующий раунд Кубка России.
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- Эксперты LiveSport предложили свой прогноз на игру. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.88.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
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