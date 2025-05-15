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    Холанн: Нельзя назвать этот сезон успешным

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    Форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал выступление команды в этом сезоне и уверен, что в следующем году «горожане» вернутся на привычный уровень.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Когда ты выиграл АПЛ четыре раза подряд и не выиграл в пятый, то сезон нельзя назвать успешным. Такие стандарты мы установили. Мы недостаточно хорошо выступили в АПЛ но все еще надеемся выйти в Лигу чемпионов.

    В этом сезоне мы были недостаточно стабильны и не выиграли достаточно игр. Нам нужно лучше выступать в важных матчах. Мы не выиграли достаточно матчей подряд. Конечно, у нас были травмы в течение сезона. Но мы не должны искать оправданий.

    Каждый из нас был недостаточно хорош и не был в лучшей форме. Когда ты не в лучшей форме, то не сможешь выиграть матчи в этой стране, потому что это очень сложно», — сказал Холанн ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Ман Сити» идет четвертым в таблице АПЛ с 65 очками после 36 туров.

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