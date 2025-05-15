Холанн: Нельзя назвать этот сезон успешным

Форвард английского «Манчестер Сити»прокомментировал выступление команды в этом сезоне и уверен, что в следующем году «горожане» вернутся на привычный уровень.

«Когда ты выиграл АПЛ четыре раза подряд и не выиграл в пятый, то сезон нельзя назвать успешным. Такие стандарты мы установили. Мы недостаточно хорошо выступили в АПЛ но все еще надеемся выйти в Лигу чемпионов.

В этом сезоне мы были недостаточно стабильны и не выиграли достаточно игр. Нам нужно лучше выступать в важных матчах. Мы не выиграли достаточно матчей подряд. Конечно, у нас были травмы в течение сезона. Но мы не должны искать оправданий.

Каждый из нас был недостаточно хорош и не был в лучшей форме. Когда ты не в лучшей форме, то не сможешь выиграть матчи в этой стране, потому что это очень сложно», — сказал Холанн ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Ман Сити» идет четвертым в таблице АПЛ с 65 очками после 36 туров.