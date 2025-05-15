Шесть клубов АПЛ хотят подписать Дэвида

Нападающий французского «Лилля»пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

Как сообщает Daily Mail, сразу шесть английских клубов мечтают заполучить канадца в свой состав. Речь идет об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуле», «Ньюкасле» и «Тоттенхэме».

Также ведет с Дэвидом переговоры и итальянский «Наполи», чей тренер Антонио Конте является большим поклонником таланта 25-летнего нападающего.

Контракт Дэвида истекает в июне 2025 года и он уже объявил, что уйдет в качестве свободного агента из «Лилля». Сейчас его цена на портале Transfermarkt равна 45 млн евро.