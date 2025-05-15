ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ШикуновАлександр Шикунов: Спад «Спартака» — из-за провальных трансферов и зимних сборов
    Все новости спорта

    Шесть клубов АПЛ хотят подписать Дэвида

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Тоттенхэм Серия A Футбол Италии Наполи
    Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

    Джонатан Дэвид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид

    Как сообщает Daily Mail, сразу шесть английских клубов мечтают заполучить канадца в свой состав. Речь идет об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуле», «Ньюкасле» и «Тоттенхэме».

    Также ведет с Дэвидом переговоры и итальянский «Наполи», чей тренер Антонио Конте является большим поклонником таланта 25-летнего нападающего.

  • Дэвид объявил об уходе из «Лилля»
  • Читайте по теме

    • Контракт Дэвида истекает в июне 2025 года и он уже объявил, что уйдет в качестве свободного агента из «Лилля». Сейчас его цена на портале Transfermarkt равна 45 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь не справится с натиском «Трактора»
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Сине-гранатовые» сделают важнейший шаг на пути к чемпионству
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Ростов» создать проблемы «красно-белым»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карабелли — Цзэн
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры