Дэвид объявил об уходе из «Лилля»

Форвард французского «Лилля»сообщил об уходе из клуба после пятилетнего пребывания.

«Каждая история имеет начало и конец. Хочу сказать, что после стольких лет в клубе настало время попрощаться», — сказал Дэвид на видео, опубликованном в соцсети.

25-летний канадец покинет «догов» в качестве свободного агента. За команду он выступал с лета 2020 года, перейдя из бельгийского «Гента» за 27 млн евро.

В настоящий момент рыночная цена Дэвида составляет 45 млн евро. В этом сезоне во всех турнирах за «Лилль» нападающий сыграл 48 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.