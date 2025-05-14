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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Дэвид объявил об уходе из «Лилля»

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    Форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид сообщил об уходе из клуба после пятилетнего пребывания.

    Джонатан Дэвид
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    Джонатан Дэвид

    «Каждая история имеет начало и конец. Хочу сказать, что после стольких лет в клубе настало время попрощаться», — сказал Дэвид на видео, опубликованном в соцсети.

    25-летний канадец покинет «догов» в качестве свободного агента. За команду он выступал с лета 2020 года, перейдя из бельгийского «Гента» за 27 млн евро.

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    • В настоящий момент рыночная цена Дэвида составляет 45 млн евро. В этом сезоне во всех турнирах за «Лилль» нападающий сыграл 48 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

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