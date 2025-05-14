ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

ЦСКА попытается отыграть дефицит в два мяча в домашнем матче против «Зенита» в рамках ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:0, но форма «армейцев» и мотивация сохранить интригу в сезоне дают столичному клубу основания надеяться на камбэк. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

19:20 На арене всё стихло перед бурей: игроки вернулись в подтрибунку, а до стартового свистка уже меньше 10 минут!

ВЭБ-Арена перед матчем ЦСКА — Зенит livesport.ru

19:10 В составах команд сразу несколько интриг: у ЦСКА в воротах на важнейший матч сезона выходит Владислав Тороп, а не Игорь Акинфеев. Не секрет, что именно Тороп — кубковый вратарь, а исключения в пользу Игоря Акинфеева тренеры уже делали. Однако сегодня Николич доверяет Торопу.

У «Зенита» в старте выхолит Ильзат Ахметов, бывший игрок ЦСКА, которого даже на разминке местные болельщики освистывали достаточно громко. Сработает ли правило бывших сегодня?

19:00 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Виталий Мешков. Помогать Мешкову будут Арам Петросян и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Роман Галимов.

18:55 Под свист домашних фанатов игроки «Зенита» тоже вышли разминаться, чуть более получаса до старта финала Пути РПЛ!

Игроки Зенита на разминке livesport.ru

18:50 Игроки ЦСКА первыми выходят на разминку, а стадион продолжает заполняться, ждём аншлаг на «ВЭБ-Арене» сегодня!

Игроки ЦСКА на разминке livesport.ru

18:45 До старта матча — около 45 минут, начинаем текстовую онлайн трансляцию со стартовых составов команд:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра.

ЦСКА

После поражения на берегах Невы (0:2), вызванного ошибками в обороне и нерешительностью молодого вратаря Торопа, ЦСКА успел восстановить моральный фон. Команда Марко Николича сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), а затем в напряжённой встрече обыграла «Краснодар» (1:0), тем самым осложнив жизнь одному из конкурентов за титул РПЛ. Несмотря на отставание, ЦСКА математически сохраняет шансы на чемпионство и полон решимости пробиться в Суперфинал Кубка.

Николич может пойти на ротацию в атаке. В последнем матче с «быками» именно вышедшие на замену Секу Койта и Сауль Гуарирапа организовали голевую атаку, и теперь логично ожидать их появления с первых минут. Также растут шансы на дебют в старте у юного Абдулкадырова — 20-летний защитник может сыграть рядом с Дивеевым или Рошей.

ЦСКА нечасто справляется с «Зенитом»: всего одна победа в последних девяти матчах. Но сейчас — особый момент. Дома, при полной поддержке трибун, команда может сыграть иначе, особенно если отбросит мысли о турнирной таблице РПЛ и сосредоточится исключительно на задаче выхода в Суперфинал.

«Зенит»

Команда Сергея Семака пребывает в более комфортной ситуации. Победа 2:0 в первой игре даёт питерцам пространство для манёвра. «Зенит» не блистает, но стабилен. В последнем туре РПЛ был добыт сдержанный успех над «Динамо» Махачкала (1:0), а также восстановлен минимальный отрыв от лидера в таблице.

Главная проблема — травма Вендела, который больше не сыграет в этом сезоне. Его отсутствие делает игру в центре поля менее креативной. В старт может вернуться Зделар, выдавший качественный матч против ЦСКА в первой игре. Также стоит ждать появления Мостового и Кассьерры, которые получали игровое время в Махачкале.

Даже несмотря на потерю лидера и не всегда зрелищную игру, «Зенит» сохраняет стабильность: с середины марта команда не проигрывала, выдав девятиматчевую беспроигрышную серию. При этом у коллектива уже есть опыт прохождения напряжённых кубковых стадий — в этом розыгрыше они уверенно прошли «Ахмат» и «Ростов».