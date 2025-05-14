Аморим: Я не могу молча смотреть на результаты в АПЛ и не брать на себя ответственность

Главный тренервысказался о своем будущем в команде.

«С того момента, как я прибыл сюда, я постоянно говорю о стандартах качества. Я не могу молча смотреть на наши результаты в Премьер-лиге, и не брать на себя ответственность.

Однако я далёк от того, чтобы сдаться и уйти. Нам необходимо играть добротно. Если этого не случится, нас сменят другие люди, это обычная ситуация», — цитирует Аморима клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает только 16-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.