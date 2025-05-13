Семин: В Кубке России нет фаворита

Бывший главный тренервысказался о предстоящем матче Кубка России между

«Давление на команду всегда отрицательно сказывается на атмосфере в коллективе. Если "Спартаку" удастся психологически преодолеть последние результаты и слухи вокруг клуба, таким и будет результат в матче с "Ростовом". Думаю, единственная задача жёлто-синих — это победа в Кубке России. Фаворита в этом турнире нет, в каждой игре есть интрига», — цитирует Семина «Советский спорт».

Встреча «Спартака» и «Ростова» состоится в четверг, 15 мая, и начнется в 20:00 мск.