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    Семин: В Кубке России нет фаворита

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Давление на команду всегда отрицательно сказывается на атмосфере в коллективе. Если "Спартаку" удастся психологически преодолеть последние результаты и слухи вокруг клуба, таким и будет результат в матче с "Ростовом". Думаю, единственная задача жёлто-синих — это победа в Кубке России. Фаворита в этом турнире нет, в каждой игре есть интрига», — цитирует Семина «Советский спорт».

    Встреча «Спартака» и «Ростова» состоится в четверг, 15 мая, и начнется в 20:00 мск.

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