Рафинья: Я больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных

Форвард «Барселоны»выразил мнение, что он недостоин звания лучшего игрока матча 35-го тура Примеры с «Реалом».

Каталонский клуб победил со счетом 4:3. Рафинья в этой встрече оформил дубль.

«Я бы отдал награду другим игрокам. Я провел не лучший матч. По мне, Педри — лучший игрок в каждом матче. Я сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго Мартинес. Я мог забить больше двух голов.

Я не реализовал три момента, хотя не должен был их упускать. У меня очень высокие к себе требования, и я гораздо больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных», — цитирует игрока Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 82 очка. Клуб лидирует в таблице Примеры. «Реал» с 75 баллами идет на 2-й позиции.