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    Рафинья: Я больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных

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    Форвард «Барселоны» Рафинья выразил мнение, что он недостоин звания лучшего игрока матча 35-го тура Примеры с «Реалом».

    Рафинья
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    Рафинья

    Каталонский клуб победил со счетом 4:3. Рафинья в этой встрече оформил дубль.

    «Я бы отдал награду другим игрокам. Я провел не лучший матч. По мне, Педри — лучший игрок в каждом матче. Я сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго Мартинес. Я мог забить больше двух голов.

    Я не реализовал три момента, хотя не должен был их упускать. У меня очень высокие к себе требования, и я гораздо больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных», — цитирует игрока Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 82 очка. Клуб лидирует в таблице Примеры. «Реал» с 75 баллами идет на 2-й позиции.

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