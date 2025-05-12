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    Бундеслига. «Бавария» и «Байер» сыграют в ЛЧ

    Итоги 33-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бавария» — чемпион Германии
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    «Бавария» — чемпион Германии
    До окончания сезона в немецкой Бундеслиге остался 1 тур. Буквально пару недель назад досрочный титул чемпиона завоевал «Бавария». Продолжается борьба за путёвки в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. По итогам сезона Бундеслигу покинут «Бохум» и «Хольштайн Киль».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 33 тура в турнирной таблице немецкого чемпионата произошли дваизменения. На 6 место, которое может дать право сыграть в Лиге конференций, поднялся «Майнц», на 7 строчку опустился «Лейпциг».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Местами поменялись «Штутгарт» и «Боруссия» М, которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

    Лига чемпионов

    За тур до финиша чемпионата Германии определились два участника Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Чемпион Бундеслиги «Бавария» в рамках минувшего игрового дня дома переиграла «Боруссию» М (2:0) и набрал 79 очков. В составе победителей голами отметились Гарри Кейн и Майкл Олисе.

    На втором месте чемпионата идёт «Байер», набрав 68 пунктов. «Фармацевты» в предпоследнем туре проиграли дортмундской «Боруссии» (2:4). Леверкузенцы обеспечили 2 место и путевку в Лигу чемпионов.

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    • На третьей строчке расположился «Айнтрахт», который аккумулировал 57 баллов после ничьи с командой «Санкт-Паули» (2:2).

    В топе расположился «Фрайбург», который в этом сезоне набрал 55 очков. В рамках 33 тура команда переиграла «Хольштайн Киль» (2:1).

    Лига Европы и Лига конференций

    На 5 месте расположилась «Боруссия» из Дортмунда, который наверняка сыграет в Лиге Европы в следующем евросезоне, клуб заработал 54 очка.

    «Байер» — «Боруссия» Д
    globallookpress.com

    В Лигу конференций метит «Майнц», который имеет в активе 51 пункт. В минувшем туре команда разгромила аутсайдера Бундеслиги — «Бохум» (4:1).

    Зона вылета

    По итогам сезона Бундеслигу покинет «Бохум», который финишировал на последнем 18 месте с 22 очками в активе и «Хольштайн Киль», у которого 17 строчка и 25 пунктов.

    Ещё один претендент на понижение в классе — «Хайденхайм», который расположился на 16 позиции с 29 баллами.

    Тур №34

    Матчи заключительного тура чемпионата Германии пройдут 17 мая.

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    Чемпион Германии «Бавария» в гостях сыграет против «Хоффенхайма», «Байер» отправится на выезд к «Майнцу».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    «Боруссия» Дортмунд дома примет аутсайдера — команду «Хольштайн Киль».

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