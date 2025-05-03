«Бавария» отказалась выигрывать чемпионство без Кейна: «Лейпциг» испортил праздник

Всё было готово для коронации. Победа — и «Бавария» досрочно чемпион, Гарри Кейн наконец-то с трофеем, Венсан Компани — с первым титулом в роли тренера. Но у «Ред Булл Арены» были свои планы. Мюнхенцы вышли без дисквалифицированного Кейна, и его отсутствие в первом тайме бросалось в глаза — особенно когда мяч то и дело оказывался в их воротах.
Ледяной душ в первом тайме
В мокром, тяжёлом саксонском воздухе «Бавария» выглядела заторможенной, а «Лейпциг» — словно заведённым. Уже на 11-й минуте Бенджамин Шешко воспользовался фатальной ошибкой голкипера Урбига, выбежавшего за пределы штрафной и поскользнувшегося. Словенец не только перехватил мяч, но и эффектно закрутил его в сетку ударом с внешней стороны стопы.
Под конец тайма пришёл и второй гол. Давид Раум навесил со стандарта, Лукас Клостерманн выиграл воздух, подставив, скорее, ухо, чем голову, и мяч, предательски скользнув по коже, закатился в дальний угол. 2:0 — и «Бавария» в глубоком нокауте.
Молниеносные 46 секунд во втором тайме
Но футбол не терпит самодовольства. Как только прошёл час игры, «Бавария» проснулась — и устроила настоящий лейпцигский шок. Сначала Эрик Дайер мощно пробил головой после углового от Майкла Олисе — это уже третий гол англичанина за четыре матча.
А спустя 46 секунд всё тот же Олисе наказал «Лейпциг» за нерасторопность: после обреза у хозяев он получил мяч от Гнабри и с лёта поразил угол. 2:2 — и казалось, что теперь лишь вопрос времени, когда «Бавария» всё-таки оформит чемпионство.
Всё шло к тому, что именно Лерой Сане станет героем вечера. На 83-й минуте Йозуа Киммих пяткой скинул ему мяч, и Сане, с обычной для себя лёгкостью, завернул его в дальнюю девятку. Скамейка «Баварии» взорвалась. Гарри Кейн, наблюдавший игру с трибуны, встал и отправился к полю — будто уже почувствовал в руках серебряную «Салатницу». Но это был не финал.
Слово за Поульсеном
На 95-й минуте, когда «Бавария» уже считала секунды до титула, Хави Симонс отдал тончайший пас вразрез. Юссуф Поульсен, вышедший на замену за полчаса до этого, выскочил один на один и великолепно перекинул Урбига. 3:3 — и абсолютно мёртвое выражение лиц у всей баварской скамейки.
Даже несмотря на осечку, «Бавария» практически гарантировала себе титул. За два тура до конца у неё 6 очков преимущества и колоссальный гандикап по разнице мячей (+30) над «Байером», который играет с «Фрайбургом» в воскресенье. Если леверкузенцы не выигрывают — «Бавария» официально чемпион уже завтра. Если же выиграют — всё решится 10 мая, на «Альянц Арене», где мюнхенцы примут «Боруссию» Мёнхенгладбах. И, наконец, Кейн получит шанс взять первый трофей в карьере — на поле, а не на трибуне.
Томас Мюллер, для которого этот сезон — последний в мюнхенской карьере, после игры сказал с улыбкой:
«Это было весело. Немного странно, если честно. Я чувствую себя чемпионом, но мы им ещё не стали. Надо разобраться в чувствах — и закончить всё на следующей неделе».