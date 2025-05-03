«Бавария» отказалась выигрывать чемпионство без Кейна: «Лейпциг» испортил праздник

Бавария трижды поднималась с колен и уже ощущала вес титула, но на пятой добавленной минуте Юссуф Поульсен оставил Мюнхен без традиционного пивного душа. Пока что. Зато у Гарри Кейна будет возможность стать чемпионом не на трибунах, а на поле.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Бавария 3:3 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (11'), 2:0 Лукас Клостерман (39'), 2:1 Эрик Дайер (62'), 2:2 Майкл Олисе (63'), 2:3 Лерой Зане (83'), 3:3 Юссуф Поульсен (90 + 4') РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Лукас Клостерман, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович (Лютсхарел Гертрейда, 86'), Давид Раум, Николас Зайвальд, Кевин Кампль (Боте Баку, 78'), Амаду Айдара (Артур Вермерен, 69'), Ксави Симонс, Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 69'), Луа Опенда (Антонио Нуса, 86') Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Эрик Дайер, Саша Боэ (Леон Горецка, 61'), Лерой Зане, Александар Павлович, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Томас Мюллер (Кингсли Коман, 61'), Серж Гнабри (Жоау Палинья, 88') Предупреждения: Давид Раум (50'), Эрик Дайер (73'), Кевин Кампль (78'), Артур Вермерен (89')

Всё было готово для коронации. Победа — и «Бавария» досрочно чемпион, Гарри Кейн наконец-то с трофеем, Венсан Компани — с первым титулом в роли тренера. Но у «Ред Булл Арены» были свои планы. Мюнхенцы вышли без дисквалифицированного Кейна, и его отсутствие в первом тайме бросалось в глаза — особенно когда мяч то и дело оказывался в их воротах.

Ледяной душ в первом тайме

В мокром, тяжёлом саксонском воздухе «Бавария» выглядела заторможенной, а «Лейпциг» — словно заведённым. Уже на 11-й минуте Бенджамин Шешко воспользовался фатальной ошибкой голкипера Урбига, выбежавшего за пределы штрафной и поскользнувшегося. Словенец не только перехватил мяч, но и эффектно закрутил его в сетку ударом с внешней стороны стопы.

РБ Лейпциг — Бавария globallookpress.com

Под конец тайма пришёл и второй гол. Давид Раум навесил со стандарта, Лукас Клостерманн выиграл воздух, подставив, скорее, ухо, чем голову, и мяч, предательски скользнув по коже, закатился в дальний угол. 2:0 — и «Бавария» в глубоком нокауте.

РБ Лейпциг — Бавария globallookpress.com

Молниеносные 46 секунд во втором тайме

Но футбол не терпит самодовольства. Как только прошёл час игры, «Бавария» проснулась — и устроила настоящий лейпцигский шок. Сначала Эрик Дайер мощно пробил головой после углового от Майкла Олисе — это уже третий гол англичанина за четыре матча.

РБ Лейпциг — Бавария globallookpress.com

А спустя 46 секунд всё тот же Олисе наказал «Лейпциг» за нерасторопность: после обреза у хозяев он получил мяч от Гнабри и с лёта поразил угол. 2:2 — и казалось, что теперь лишь вопрос времени, когда «Бавария» всё-таки оформит чемпионство.

РБ Лейпциг — Бавария globallookpress.com

Всё шло к тому, что именно Лерой Сане станет героем вечера. На 83-й минуте Йозуа Киммих пяткой скинул ему мяч, и Сане, с обычной для себя лёгкостью, завернул его в дальнюю девятку. Скамейка «Баварии» взорвалась. Гарри Кейн, наблюдавший игру с трибуны, встал и отправился к полю — будто уже почувствовал в руках серебряную «Салатницу». Но это был не финал.

РБ Лейпциг — Бавария globallookpress.com

Слово за Поульсеном

На 95-й минуте, когда «Бавария» уже считала секунды до титула, Хави Симонс отдал тончайший пас вразрез. Юссуф Поульсен, вышедший на замену за полчаса до этого, выскочил один на один и великолепно перекинул Урбига. 3:3 — и абсолютно мёртвое выражение лиц у всей баварской скамейки.

РБ Лейпциг — Бавария globallookpress.com

Даже несмотря на осечку, «Бавария» практически гарантировала себе титул. За два тура до конца у неё 6 очков преимущества и колоссальный гандикап по разнице мячей (+30) над «Байером», который играет с «Фрайбургом» в воскресенье. Если леверкузенцы не выигрывают — «Бавария» официально чемпион уже завтра. Если же выиграют — всё решится 10 мая, на «Альянц Арене», где мюнхенцы примут «Боруссию» Мёнхенгладбах. И, наконец, Кейн получит шанс взять первый трофей в карьере — на поле, а не на трибуне.

Гарри Кейн и Томас Мюллер globallookpress.com

Томас Мюллер, для которого этот сезон — последний в мюнхенской карьере, после игры сказал с улыбкой:

«Это было весело. Немного странно, если честно. Я чувствую себя чемпионом, но мы им ещё не стали. Надо разобраться в чувствах — и закончить всё на следующей неделе».