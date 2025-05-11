Вячеслав Даев: Очевидно, что армейцы лучше других работали в зимней паузе

Бывший футболист московскогоотметил, что команда отлично провела весеннюю часть сезона и лучше других подготовилась к возобновлению чемпионата.

«Видно, что армейцы работали очень продуктивно. Всё это принесло результат. Николич — опытный тренер, который успешно работал и в Локомотиве. Думаю, ЦСКА не отпустит третье место в этом сезоне», — приводит слова Даева «Чемпионат».

Говоря о перспективах на следующий сезон, Даев считает, что в борьбе за чемпионство снова будут участвовать шесть сильнейших клубов РПЛ: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».

На данный момент армейцы занимают третье место в РПЛ, уступая только «Краснодару» и «Зениту».