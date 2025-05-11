17:15Барселона — Реал МадридОнлайн
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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
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    «Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 35-го тура Примеры

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    Сегодня, 11 мая, пройдет матч 35-го тура Примеры, где сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».

    Рафинья
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    Рафинья

    Команды рассудит арбитр Алехандро Эрнандес. Встреча начнется в 17:15 мск.

    «Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.

    «Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Тчуамени, Гарсия, Себальос, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

    Прогноз на матч «Барселона» — «Реал» доступен по ссылке.

    Сине-гранатовые имеют на своем счету 79 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    По итогам 34 матчей в активе «сливочных» 75 зачетных баллов и второе место.

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