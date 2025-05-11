«Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 35-го тура Примеры

Команды рассудит арбитр Алехандро Эрнандес. Встреча начнется в 17:15 мск.
«Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Тчуамени, Гарсия, Себальос, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.
Прогноз на матч «Барселона» — «Реал» доступен по ссылке.
Сине-гранатовые имеют на своем счету 79 очков и занимают первое место в турнирной таблице.
Календарь и таблица испанской Примеры
По итогам 34 матчей в активе «сливочных» 75 зачетных баллов и второе место.