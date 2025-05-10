Талалаев: В нашем автобусе была старческая караокская тусовка

Главный тренер калининградскойрассказал, как тренерский штаб отметил возвращение команды в Российскую Премьер-лигу.

«В нашем автобусе была старческая караокская тусовка. Мы вспомнили всех — и "Воскресенье", и "Мираж". Я, честно говоря, певец ещё тот. Что-то там подрыкивал, подкрикивал», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Талалаев отметил, что подобная традиция уже сложилась: год назад, после выхода в РПЛ, команда также отмечала успех в дороге, только тогда они возвращались поездом из Краснодара после победы над «Кубанью».

На данный момент «Балтика» занимает первое место в Первой лиге, набрав 67 очков за два тура до конца сезона и досрочно обеспечив себе возвращение в элиту российского футбола.

Следующий матч команда проведёт 17 мая против «Енисея» в 33-м туре.