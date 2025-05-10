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    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Талалаев: В нашем автобусе была старческая караокская тусовка

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    Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как тренерский штаб отметил возвращение команды в Российскую Премьер-лигу.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «В нашем автобусе была старческая караокская тусовка. Мы вспомнили всех — и "Воскресенье", и "Мираж". Я, честно говоря, певец ещё тот. Что-то там подрыкивал, подкрикивал», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

    Талалаев отметил, что подобная традиция уже сложилась: год назад, после выхода в РПЛ, команда также отмечала успех в дороге, только тогда они возвращались поездом из Краснодара после победы над «Кубанью».

    На данный момент «Балтика» занимает первое место в Первой лиге, набрав 67 очков за два тура до конца сезона и досрочно обеспечив себе возвращение в элиту российского футбола.

    Следующий матч команда проведёт 17 мая против «Енисея» в 33-м туре.

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