В 35-м туре испанской Примерыбудут выяснять сильнейшего на стадионе «Монтивилли». Встреча состоится 10 мая в 19:30 мск.

За 4 тура до конца сезона «Жирона» все еще не определила свое место на следующий сезон. Клуб на 6 очков опережает зону вылета, поэтому оставшиеся матчи хозяевам нужно провести максимально ответственно. В прошлом туре удалось обыграть «Мальорку» 1:0 и набрать 38 очков.

«Вильярреал» имеет возможность попасть в Лигу чемпионов. Этой цели угрожает «Бетис». «Желтым» нужно побеждать, поэтому на «Монтивилли» они явно приехали за тремя пунктами. Гости выиграли 2 последних матча в Примере. Удастся ли им продлить серию, учитывая, что в первом круге они сыграли с «Жироной» вничью 2:2?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.90 на победу «Жироны», 3.65 на ничью, 2.33 на победу «Вильярреала».

Эксперты LiveSport ждут от матча голов. Ставки на игру можно найти в их прогнозе с коэффициентом 1.87.

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.