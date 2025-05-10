За 4 тура до конца сезона «Жирона» все еще не определила свое место на следующий сезон. Клуб на 6 очков опережает зону вылета, поэтому оставшиеся матчи хозяевам нужно провести максимально ответственно. В прошлом туре удалось обыграть «Мальорку» 1:0 и набрать 38 очков.
«Вильярреал» имеет возможность попасть в Лигу чемпионов. Этой цели угрожает «Бетис». «Желтым» нужно побеждать, поэтому на «Монтивилли» они явно приехали за тремя пунктами. Гости выиграли 2 последних матча в Примере. Удастся ли им продлить серию, учитывая, что в первом круге они сыграли с «Жироной» вничью 2:2?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.90 на победу «Жироны», 3.65 на ничью, 2.33 на победу «Вильярреала».
- Эксперты LiveSport ждут от матча голов. Ставки на игру можно найти в их прогнозе с коэффициентом 1.87.
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.