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    Выпадет ли «Вильярреал» из зоны Лиги чемпионов?

    Жирона — Вильярреал: Гости находятся в топ-5 с отрывом лишь в один балл, но удержатся ли они там? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.87

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Вильярреал»
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    Айозе Перес
    8 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Мая 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 19:30 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после 34-х поединков испанского первенства набрала 38 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 15-й строчке в таблице с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) за четыре тура до конца сезона.

    Жирона — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, каталонский клуб на своем поле одержал победу над «Мальоркой» (1:0).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже на выездной арене набрал лишь один балл, сыграв вничью с «Леганесом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Мисехой, Гутьеррес, ван де Бек, Артеро и Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» ни разу не проиграла при одной победе и одной ничьей.

    Это позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, достичь этого будет нелегко.

    Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 34-х поединков испанского первенства набрал 58 пунктов и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда находится на пятой строчке в зоне главного континентального турнира, с отрывом в один балл от шестого места, которое уже не выводит в топ-еврокубок.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на своем поле переиграл «Осасуну» (4:2).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив снова-таки в домашних стенах набрал максимум баллов, со счетом 1:0 одолев «Эспаньол».

    Не сыграют: травмированы — Бьюкенен, Фемения, Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, и уж точно — на один балл, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Жироны» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.75, победа «Жироны» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом в шести из девяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Вильярреал» победит за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жирона — Вильярреал?

    Матч Жирона — Вильярреал состоится 10 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Жирона — Вильярреал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жирона — Вильярреал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жирона — Вильярреал?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жирона — Вильярреал?

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.75, победа «Жироны» — в 3.25.

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