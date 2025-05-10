Жирона — Вильярреал: Гости находятся в топ-5 с отрывом лишь в один балл, но удержатся ли они там? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.87

8 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 34-х поединков испанского первенства набрала 38 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 15-й строчке в таблице с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) за четыре тура до конца сезона.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, каталонский клуб на своем поле одержал победу над «Мальоркой» (1:0).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже на выездной арене набрал лишь один балл, сыграв вничью с «Леганесом» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Мисехой, Гутьеррес, ван де Бек, Артеро и Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» ни разу не проиграла при одной победе и одной ничьей.

Это позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, достичь этого будет нелегко.

Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 34-х поединков испанского первенства набрал 58 пунктов и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда находится на пятой строчке в зоне главного континентального турнира, с отрывом в один балл от шестого места, которое уже не выводит в топ-еврокубок.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на своем поле переиграл «Осасуну» (4:2).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив снова-таки в домашних стенах набрал максимум баллов, со счетом 1:0 одолев «Эспаньол».

Не сыграют: травмированы — Бьюкенен, Фемения, Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, и уж точно — на один балл, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Жироны» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.75, победа «Жироны» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в шести из девяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Вильярреал» победит за 2.10