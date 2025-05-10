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    ЦСКА — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн трансляция матча 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»

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    ЦСКА — Краснодар
    В субботу на «ВЭБ Арене» пройдет центральный матч 28-го тура РПЛ — ЦСКА примет лидера чемпионата, «Краснодар». Армейцы проводят мощную весну и сражаются за бронзу, «быки» — в шаге от первого чемпионства в истории. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    19:15 Главный арбитр матча — Сергей Карасёв; помощники главного — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный арбитр — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рафаэль Шафеев

    18:59 Гости тоже вышли размяться, всё ближе стартовый свисток.

    Разминка игроков Краснодара
    livesport.ru

    18:55 Футболисты ЦСКА вышли на разминку, чуть более получаса до старта матча!

    Разминка игроков ЦСКА
    livesport.ru

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    Стартовые составы команд:

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Бистрович, Жемалетдинов, Глебов, Кисляк, Гаич, Мусаев.

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

    ЦСКА

    ЦСКА преобразился после зимы: с шестого места команда Марко Николича взлетела на третье, не проиграв ни одного матча весной — шесть побед и три ничьи. Смена схемы на 4-4-2 с ромбом принесла результат: усилилась игра на стандартах, раскрылись резервисты, а грамотная ротация сгладила кадровые потери.

    Так, вместо травмированного Игоря Дивеева уверенно действует 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров, а дисквалифицированного Файзуллаева в центре поля заменит более оборонительный Кисляк. Вернулись Пьянич, Глебов, Мойзес и Гайич — важное усиление перед встречей с лидером.

    История на стороне армейцев: четыре победы подряд дома над «Краснодаром», и лишь один пропущенный мяч в этих матчах. Но есть нюанс — в этом сезоне ЦСКА на выезде смотрится ярче, чем на «ВЭБ Арене».

    ЦСКА — Краснодар
    globallookpress.com

    «Краснодар»

    «Быки» удерживают лидерство, выиграв семь из восьми последних матчей в РПЛ. Даже сложный «Рубин» пал — 2:1. За четыре тура до финиша команда Мурада Мусаева на четыре очка опережает «Зенит», а по расчетам Opta, вероятность чемпионства составляет 78%.

    Проблемы есть, но не критичные. Из-за дисквалификации выбыл Тормена, зато вернулся Диего Коста. В центре обороны снова придется надеяться на стабильного Кайо. На флангах есть выбор: Петров или Гонсалес. У «быков» почти оптимальный состав.

    Главная фигура — Эдуард Сперцян, который уже третий сезон подряд забивает 10+ мячей. Его дуэль с Обляковым и Кисляком станет одной из ключевых.

    Важность момента

    Для ЦСКА эта игра — возможность остаться лидером в борьбе за третье место: армейцы опережают «Спартак» на очко, «Динамо» — на два. Идут без поражений с ноября, не сбавляют темп, и это делает их опасным соперником.

    «Краснодар», в свою очередь, может стать чемпионом уже после матча, если победит на «ВЭБ Арене», а «Зенит» за полчаса до этого оступится в Махачкале. Исход одной гонки может определиться в течение полутора часов.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 3.55.

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