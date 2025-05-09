Вальверде: Мы в клубе все довольны Мбаппе, он смог адаптироваться

Полузащитниквысоко оценил первый сезонв мадридском клубе, отметив его быструю адаптацию и вклад в команду.

«Как и любому футболисту, ему нужно было адаптироваться, и он преуспел в этом с первого дня. Мы очень довольны им, и он также очень приятный человек», — приводит слова Вальверде Madrid Xtra.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года из «ПСЖ ». В дебютном сезоне за мадридский клуб 26-летний француз провёл 52 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 5 результативных передач.

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Ла Лиге он забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах, став одним из главных бомбардиров команды и лидером по количеству результативных действий.