откроют программу 35-го тура испанской Примеры. Матч начнется в 22:00 мск.

Несмотря на 2 поражения подряд «Лас-Пальмас» все еще имеет шансы на спасение, от которого команду отделяют 3 пункта. Однако соперником является «Райо Вальекано», которому проигрывать в предстоящей встрече никак нельзя. «Пчелы» должны набрать очки, чтобы сохранить место в зоне еврокубков.

Хозяева выиграли две последних очных встречи против «Райо» — 3:1, 2:0. При этом последний матч на «Гран Канария» закончился в пользу гостей. Посмотрим, как будет в этот раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры выставили такие коэффициенты на игру: 2.39 на победу «Лас-Пальмас», 3.10 на победу «Райо Вальекано», 3.20 на ничью.

Эксперты LiveSport ждут голевой размен. В своем прогнозе они предложили две ставки.

Искусственный интеллект ожидает нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

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