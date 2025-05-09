Несмотря на 2 поражения подряд «Лас-Пальмас» все еще имеет шансы на спасение, от которого команду отделяют 3 пункта. Однако соперником является «Райо Вальекано», которому проигрывать в предстоящей встрече никак нельзя. «Пчелы» должны набрать очки, чтобы сохранить место в зоне еврокубков.
Хозяева выиграли две последних очных встречи против «Райо» — 3:1, 2:0. При этом последний матч на «Гран Канария» закончился в пользу гостей. Посмотрим, как будет в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры выставили такие коэффициенты на игру: 2.39 на победу «Лас-Пальмас», 3.10 на победу «Райо Вальекано», 3.20 на ничью.
- Эксперты LiveSport ждут голевой размен. В своем прогнозе они предложили две ставки.
- Искусственный интеллект ожидает нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
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