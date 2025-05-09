21:45Милан — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лас-Пальмас Райо Вальекано Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано» откроют программу 35-го тура испанской Примеры. Матч начнется в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Несмотря на 2 поражения подряд «Лас-Пальмас» все еще имеет шансы на спасение, от которого команду отделяют 3 пункта. Однако соперником является «Райо Вальекано», которому проигрывать в предстоящей встрече никак нельзя. «Пчелы» должны набрать очки, чтобы сохранить место в зоне еврокубков.

    Хозяева выиграли две последних очных встречи против «Райо» — 3:1, 2:0. При этом последний матч на «Гран Канария» закончился в пользу гостей. Посмотрим, как будет в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры выставили такие коэффициенты на игру: 2.39 на победу «Лас-Пальмас», 3.10 на победу «Райо Вальекано», 3.20 на ничью.

    • Эксперты LiveSport ждут голевой размен. В своем прогнозе они предложили две ставки.

    • Искусственный интеллект ожидает нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция устроит разгром на домашнем льду
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сохранит ли «Милан» шансы на еврокубки?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Американцы не пожалеют принимающую сторону
  • Дания — США. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 10 мая
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры