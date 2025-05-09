Лас-Пальмас — Райо Вальекано: Гости находятся в зоне еврокубков, но останутся ли они там? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.82

9 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 34-х поединков испанского первенства набрал 32 пункта и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 18-й строчке в таблице — как раз в зоне вылета (18-20-я позиции) — с отставанием в три балла от безопасного 17-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, клуб с Канарских островов на своем поле потерпел поражение от «Валенсии» (2:3).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах также остался без очков, с результатом 0:1 проиграв от «Атлетика».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Маккенна, Фабио Силва и Кириан Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Лас-Пальмас» проиграла трижды при двух победах.

Это свидетельствует о не лучших шансах хозяев даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Фабио Силва, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 34-х поединков испанского первенства набрал 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на восьмой строчке в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства мадридский клуб на своем поле обыграл «Хетафе» (1:0).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах остался без баллов, со счетом 0:3 потерпев разгром от «Атлетико».

Не сыграют: травмированы — Рани Нтека, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицирован — Сисс.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе.

Хорхе де Фрутос и Пате Сисс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Лас-Пальмас» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Райо Вальекано» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07