«Бетис» победил в прошлый раз 2:1. Это шаткое преимущество, которое никак не может гарантировать севильцам спокойный выход в финал.
«Фиорентина» попытается сказать свое слово дома, где она крайне редко проигрывает — 7 матчей без поражений, 5 побед, 2 ничьи. При этом «Бетис» не уступает на выезде 8 встреч подряд, 6 из которых «бело-зеленые» выиграли. Стоит ждать упорную борьбу за выход в финал.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом матча за 2.27, на «Бетис» цифра составляет 3.00. Коэффициенты 2.90 и 1.42 они дают на проход команд в финал.
- На LiveSport эксперты сделали два разных прогноза. Один с коэффициентом 2.18 можно почитать тут, второй за 6.50 можно почитать здесь.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Бетиса» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
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