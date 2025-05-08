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    Будё-Глимт — Тоттенхэм«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Фиорентина» — «Бетис»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Фиорентина» и «Бетис» встретятся во Флоренции, чтобы закрыть вопрос о путевке в финал Лиги конференций. Команды сыграют на «Артемио Франки» 8 мая в 22:00 мск.

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    «Бетис» победил в прошлый раз 2:1. Это шаткое преимущество, которое никак не может гарантировать севильцам спокойный выход в финал.

    «Фиорентина» попытается сказать свое слово дома, где она крайне редко проигрывает — 7 матчей без поражений, 5 побед, 2 ничьи. При этом «Бетис» не уступает на выезде 8 встреч подряд, 6 из которых «бело-зеленые» выиграли. Стоит ждать упорную борьбу за выход в финал.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом матча за 2.27, на «Бетис» цифра составляет 3.00. Коэффициенты 2.90 и 1.42 они дают на проход команд в финал.

    • На LiveSport эксперты сделали два разных прогноза. Один с коэффициентом 2.18 можно почитать тут, второй за 6.50 можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Бетиса» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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