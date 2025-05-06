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    «Леон» не сыграет на клубном чемпионате мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка
    Мексиканский «Леон» окончательно исключен из числа участников клубного чемпионата мира.

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    Ранее стало известно, что команде было отказано в праве играть на турнире из-за нарушение правила владения клубами. «Леон» принадлежат компании Grupo Pachuca, которая владеет другим мексиканским клубом «Пачука».

    «Леон» и «Пачука» подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), но они были отклонены. Таким образом, 32-й участник клубного чемпионата мира будет определен в матче между американским «Лос-Анджелесом» и мексиканской «Америкой».

    CAS также отклонил жалобу «Алахуэленсе». Костариканский клуб утверждал, что должен занять место «Леона» в клубном ЧМ. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля.

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