«Леон» не сыграет на клубном чемпионате мира

Мексиканскийокончательно исключен из числа участников клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что команде было отказано в праве играть на турнире из-за нарушение правила владения клубами. «Леон» принадлежат компании Grupo Pachuca, которая владеет другим мексиканским клубом «Пачука».

«Леон» и «Пачука» подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), но они были отклонены. Таким образом, 32-й участник клубного чемпионата мира будет определен в матче между американским «Лос-Анджелесом» и мексиканской «Америкой».

CAS также отклонил жалобу «Алахуэленсе». Костариканский клуб утверждал, что должен занять место «Леона» в клубном ЧМ. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля.