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    «Бавария»«Лейпциг» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
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    Гол Тилеманса принес «Астон Вилле» победу над «Фулхэмом»

    «Астон Вилла» — «Фулхэм»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Астон Вилла» одержала минимальную победу над «Фулхэмом» в 35-м туре АПЛ и укрепила позиции в борьбе за еврокубки.

    Юри Тилеманс
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    Юри Тилеманс

    Единственный гол был забит уже на 12-й минуте: Юри Тилеманс точно пробил после передачи Джона Макгина, реализовав быстрый выход «Виллы» в атаку

    Во втором тайме игра стала более жёсткой: арбитр показал четыре жёлтые карточки игрокам «Фулхэма», а тренеры активно использовали замены, стараясь освежить игру. Однако счет матча не изменился.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Фулхэм 1:0
    Гол: 1:0 Юри Тилеманс (12') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен (Лука Динь, 71'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс (Росс Баркли, 83'), Марко Асенсио (Амаду Онана, 60'), Джон МакГинн (Джейкоб Рэмси, 61'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Дониелл Мален, 70') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 67'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 67'), Райан Сесеньон (Эмиль Смит-Роу, 57'), Саша Лукич, Сандер Берге (Харрисон Рид, 75'), Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Виллиан, 76') Предупреждения: Райан Сесеньон (31'), Кенни Тете (52'), Кэлвин Бейсси (59'), Сандер Берге (66'), Marco Silva (86')

    После этой победы «Астон Вилла» набрала 60 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, продолжая борьбу за попадание в еврокубки.

    «Фулхэм» с 51 очком остаётся на восьмой строчке, отставая от зоны еврокубков на девять баллов.

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